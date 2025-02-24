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急診全往大醫院擠　林靜儀曝：7成以上非緊急個案

記者趙于婷／台北報導

近期台灣醫院急診壅塞情況嚴重，更有醫師直言「台灣的分級醫療從沒有落實過」。對此，衛福部次長林靜儀透露，根據統計，急診患者中，屬於一、二級（危急程度）占了3成，有7成以上不是那麼急迫的個案，所以落實分級醫療是下一步更長遠保障緊急病人需求的重要關鍵。

衛福部次長林靜儀。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者趙于婷攝）

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新光醫院急診室主任張志華今受訪時指出，解決怎麼講都不難，重點在落實，台灣從來沒有落實分級醫療，但只要落實分級醫療就能解決一大部分，第一是輕症本來就不該直接跑到醫學中心就醫，第二是住院也沒有落實分級醫療，台灣醫療現在面臨嚴重病人沒辦法上轉、輕症沒辦法下轉的困境。

林靜儀今下午在臨時記者會上說明三度邀集醫院開會討論的結果，她指出，以各急救責任醫院去看，地區和區域醫院待床狀況沒有那麼嚴重，因此之後在救護車運送過程中，會請衛生局協助調度。

另外，她也提到，以過去60天監控，醫學中心待床中位數在55到65人，300家地區醫院住院病人中位數是3人以下，是有很明顯的分級醫療差異，而在急診患者中，在一級和二級都占了3成，有7成以上不是那麼急迫個案，但同樣有醫療需求，所以在前端協調部分，要提醒大家要落實分級醫療，這是下一步更長遠保障緊急病人需求重要的關鍵。

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關鍵字： 急診 急診壅塞 急診室 影音

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