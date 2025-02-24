鋼鐵急診醫崩潰：塞到像菜市場還受氣　「想離開人間煉獄」

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急診塞到像菜市場還要受氣　 鋼鐵醫崩潰：在人間煉獄想離職的心都有了

記者劉邠如、李芸樺／台北報導

各大醫院急診爆滿，醫界罕見求救，病患在急診候床超過一天的比比皆是，在急診工作10多年的台中童綜合醫院急診醫師魏智偉指出，今年狀況確實比過去嚴重，讓醫護「腹背受敵」，而在人間煉獄中無法喘息不打緊，最讓他們心寒還是病患反覆攔住醫護問一問題，打斷他們做正事，才最讓人炸鍋想離職。

臉書粉專「奔跑吧鋼鐵急診醫師」魏智偉，頂著招牌紅髮接受ETtaday新聞雲訪問表示，目前急診醫護的壓力不在處理急症病人，因為那本來就是急診醫護的職責，而是還要分神照顧本來應該已到樓上病房休息的病患「讓我們腹背受敵」。

病患最常問「明明樓上很多空位，為什麼不能住院？」，魏智偉點出護病比問題，就是為了給病患好的治療品質，畢竟一個護理師照顧太多病人會有安全問題，所以當護理師因為薪資、尊嚴、情勒等各種因素大量出走，床數就無法開足。

▲▼ 「奔跑吧鋼鐵急診醫師」、台中童綜合醫院急診醫師魏智偉。（圖／記者劉邠如攝）

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▲ 台中童綜合醫院急診醫師魏智偉。（圖／記者劉邠如攝）

「我們才是天底下最想你上病房的人好嗎？」魏智偉透露，急診醫護最心寒的是，急診已壅塞到像菜市場，卻不斷被病患和家屬指責或是攔下問「何時可以去病房、為什麼不讓我們上病房、要等還是急診嗎」，這會打斷他們當下優先要處理的急重症，還要承受負能量。

他說，之前遇過已經是候位到床位的病人，卻不耐整理病床和交接醫囑的時間，還是一直干擾護理師，讓護理師當場炸鍋反嗆：「再這樣逼我，我也要拿離職單了。」

魏智偉說，醫護在「人間煉獄」中受氣、疲勞轟炸都想崩潰離職，但護理師被壓垮氣走的代價，最終還是病患承擔，所以他認為提升急重症人員待遇、檢討健保等制度面，都是必要的。

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關鍵字： 急診塞床 鋼鐵急診醫師 魏智偉

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