隱形眼鏡別沖馬桶！專家曝「恐怖循環」已被吃下肚　你都丟哪

你有戴拋棄式隱形眼鏡的習慣嗎?近視是國人健康的一大問題,國民健康署在2006的調查發現,18歲人口中有高達 85%罹患近視。近視人口約有30%會使用隱形眼鏡,其中拋棄式隱形眼鏡具備衛生、清潔、方便等優勢,已經成為市場主流。

台灣人的隱形眼鏡使用量相當可觀,根據2016年經濟部統計,光是台灣製造的14億片隱形眼鏡,就有2.5億片是台灣人購買的。近年來由於隱形眼鏡業者積極研發改良,隱形眼鏡的功能與舒適度都有所提升,而瞳孔放大片與花紋變色片的推出,更使得隱形眼鏡成為時尚打扮的一部分,廣受年輕族群歡迎。

不過,你是否有注意過拋棄式隱形眼鏡產生的廢棄物有哪些呢?你都怎麼處理它們呢?你知道有哪些該丟垃圾桶、又有哪些該回收嗎?現在就讓我們一起來了解吧!

拋棄式隱形眼鏡的廢棄物有哪些?該怎麼處理?

使用拋棄式隱形眼鏡產生的廢棄物可不只有鏡片本身,還有鋁箔上蓋、塑膠托盤與最外層紙盒等包裝材料。其中包裝紙盒最單純,作為紙容器回收即可。

鋁箔上蓋為複合材質,靠近鏡片的一面有塑膠塗層,因此屬於一般垃圾,不可回收。而鏡片的材質又更複雜一些,包含壓克力、矽氧樹脂以及含氟聚合物,因此也是一般垃圾,使用過後應直接丟垃圾桶。

比較有爭議的是塑膠托盤,托盤的材質為PP聚丙烯,標有5號塑膠塑膠編號標示。去電詢問環保署廢管處得到的答案是,塑膠托盤依材質來說是可以回收的,但因考量重量太輕,回收產生的價值過低,不是目前環保署公告應回收的項目之一,應依照各地方政府環保局的回收規定,判斷是否可回收。以台北市環保局為例,拋棄式隱形眼鏡的塑膠托盤是不可回收的。

拋棄式隱形眼鏡鏡片被亂丟時,會變成微型塑膠



拋棄式隱形眼鏡的使用產生了大量的塑膠垃圾,美國亞歷桑納州立大學研究發現15%~20%的使用者承認,會把用過的隱形眼鏡片直接沖馬桶或丟到水槽。沒有被妥善棄置的隱形眼鏡鏡片,會對環境產生嚴重的衝擊。

進入下水道的隱形眼鏡會被傳輸到污水處理廠,在污水處理的過程中被分裂成微型塑膠,累積在下水道污泥中。研究指出大約每2磅的污泥中,就能找到一對隱形眼鏡。下水道污泥最終會被掩埋、有些會作為肥料進入農地、作為土地新生的回填材料,因此隱形眼鏡的微型塑膠污染,可能隨之危害土壤生態系。此外,當含有污泥的土壤經過逕流水沖刷,地表水就有被污染的可能。

環保署在去年調查指出,微型塑膠已經廣泛污染了台灣的自來水、海水以及貝類,引起了許多民眾的關切。在擔心吃下微型塑膠的同時,我們也應該想辦法避免微型塑膠污染惡化。落實垃圾分類與回收,正確處理拋棄式隱形眼鏡鏡片以及包裝材,就是個很好的開始。

英國推行隱形眼鏡回收計畫,由隱形眼鏡製造商發起的減塑行動

對拋棄式隱形眼鏡的廢棄物與處理方式有完整的了解後,你有想過隱形眼鏡廢棄物有可能可以回收嗎?

英國近期隱形眼鏡製造商「嬌生」發起全國隱形眼鏡回收計畫,聯合零售商與回收廠「TerraCycle」,讓塑膠垃圾再循環,達到廢棄物減量。這個計畫提供了簡單便利的回收措施,不管是任何品牌的拋棄式隱形眼鏡鏡片、鋁箔上蓋、塑膠托盤,通通可以收集交給零售商免費回收。

回收的隱形眼鏡鏡片與外包裝經過塑膠造粒後,未來可再生成其他塑膠製品,讓材料的生命週期得以延長。「TerraCycle」更提供獎勵機制,完成回收後可取得點數,未來點數可兌換為現金或物品捐給慈善事業、非營利機構或學校。在對環境友善之餘,還能幫助更多人。

減塑行動不只需要你我,更需要企業共同響應

塑膠污染已經是個不容忽視的事實,不僅世界各國政府都在努力推行減塑政策,各大企業也紛紛提出相關措施,例如全力支持回收活動、不再提供一次性塑膠製品、提升再生塑料的使用比例與研發再生塑膠製品等。而這次隱形眼鏡回收計畫就是一個很好的例子,由不同企業攜手一起完成具體的環保行動,是一個值得鼓勵的正確方向。

台灣政府已經積極推行回收與限塑政策,只是政策制定有許多考量,不見得能夠面面俱到。例如當回收經濟價值過低時,就很難規範要強制回收這樣的廢棄物。因此企業主動帶頭,為自家產品生命週期終點來思考解決方案,是件很值得鼓勵的事。

我們期待未來,在台灣也能有隱形眼鏡製造商廠商主動採取行動,讓台灣的隱形眼鏡廢棄物也能有回收的可能。在此之前,我們可以從正確處置隱形眼鏡廢棄物開始,讓垃圾正確地被丟棄,可再利用的資源進入新的循環,杜絕更多塑膠污染發生。

環保不應該是口號,更應該落實在我們生活的每一天。歡迎你分享這篇文章給身邊的親友,讓大家一起了解日常生活很常使用的隱形眼鏡該怎麼回收,也期待你加入我們的訂閱計劃,讓我們一起用科學知識為環保盡一份心力喔!

本文經授權轉自:MedPartner【隱形眼鏡用完該怎麼丟?可以回收嗎?專家說明真相】

