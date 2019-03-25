隱形眼鏡別沖馬桶！專家曝「恐怖循環」已被吃下肚　你都丟哪



▲用過的隱形眼鏡你都怎麼處理？是丟垃圾桶還是沖馬桶呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／MedPartner 美的好朋友

你有戴拋棄式隱形眼鏡的習慣嗎？近視是國人健康的一大問題，國民健康署在2006的調查發現，18歲人口中有高達 85%罹患近視。近視人口約有30%會使用隱形眼鏡，其中拋棄式隱形眼鏡具備衛生、清潔、方便等優勢，已經成為市場主流。

台灣人的隱形眼鏡使用量相當可觀，根據2016年經濟部統計，光是台灣製造的14億片隱形眼鏡，就有2.5億片是台灣人購買的。近年來由於隱形眼鏡業者積極研發改良，隱形眼鏡的功能與舒適度都有所提升，而瞳孔放大片與花紋變色片的推出，更使得隱形眼鏡成為時尚打扮的一部分，廣受年輕族群歡迎。

不過，你是否有注意過拋棄式隱形眼鏡產生的廢棄物有哪些呢？你都怎麼處理它們呢？你知道有哪些該丟垃圾桶、又有哪些該回收嗎？現在就讓我們一起來了解吧！

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拋棄式隱形眼鏡的廢棄物有哪些？該怎麼處理？

使用拋棄式隱形眼鏡產生的廢棄物可不只有鏡片本身，還有鋁箔上蓋、塑膠托盤與最外層紙盒等包裝材料。其中包裝紙盒最單純，作為紙容器回收即可。

鋁箔上蓋為複合材質，靠近鏡片的一面有塑膠塗層，因此屬於一般垃圾，不可回收。而鏡片的材質又更複雜一些，包含壓克力、矽氧樹脂以及含氟聚合物，因此也是一般垃圾，使用過後應直接丟垃圾桶。

比較有爭議的是塑膠托盤，托盤的材質為PP聚丙烯，標有5號塑膠塑膠編號標示。去電詢問環保署廢管處得到的答案是，塑膠托盤依材質來說是可以回收的，但因考量重量太輕，回收產生的價值過低，不是目前環保署公告應回收的項目之一，應依照各地方政府環保局的回收規定，判斷是否可回收。以台北市環保局為例，拋棄式隱形眼鏡的塑膠托盤是不可回收的。

拋棄式隱形眼鏡鏡片被亂丟時，會變成微型塑膠



拋棄式隱形眼鏡的使用產生了大量的塑膠垃圾，美國亞歷桑納州立大學研究發現15%～20%的使用者承認，會把用過的隱形眼鏡片直接沖馬桶或丟到水槽。沒有被妥善棄置的隱形眼鏡鏡片，會對環境產生嚴重的衝擊。

進入下水道的隱形眼鏡會被傳輸到污水處理廠，在污水處理的過程中被分裂成微型塑膠，累積在下水道污泥中。研究指出大約每2磅的污泥中，就能找到一對隱形眼鏡。下水道污泥最終會被掩埋、有些會作為肥料進入農地、作為土地新生的回填材料，因此隱形眼鏡的微型塑膠污染，可能隨之危害土壤生態系。此外，當含有污泥的土壤經過逕流水沖刷，地表水就有被污染的可能。

環保署在去年調查指出，微型塑膠已經廣泛污染了台灣的自來水、海水以及貝類，引起了許多民眾的關切。在擔心吃下微型塑膠的同時，我們也應該想辦法避免微型塑膠污染惡化。落實垃圾分類與回收，正確處理拋棄式隱形眼鏡鏡片以及包裝材，就是個很好的開始。

英國推行隱形眼鏡回收計畫，由隱形眼鏡製造商發起的減塑行動

對拋棄式隱形眼鏡的廢棄物與處理方式有完整的了解後，你有想過隱形眼鏡廢棄物有可能可以回收嗎？

英國近期隱形眼鏡製造商「嬌生」發起全國隱形眼鏡回收計畫，聯合零售商與回收廠「TerraCycle」，讓塑膠垃圾再循環，達到廢棄物減量。這個計畫提供了簡單便利的回收措施，不管是任何品牌的拋棄式隱形眼鏡鏡片、鋁箔上蓋、塑膠托盤，通通可以收集交給零售商免費回收。

回收的隱形眼鏡鏡片與外包裝經過塑膠造粒後，未來可再生成其他塑膠製品，讓材料的生命週期得以延長。「TerraCycle」更提供獎勵機制，完成回收後可取得點數，未來點數可兌換為現金或物品捐給慈善事業、非營利機構或學校。在對環境友善之餘，還能幫助更多人。

減塑行動不只需要你我，更需要企業共同響應

塑膠污染已經是個不容忽視的事實，不僅世界各國政府都在努力推行減塑政策，各大企業也紛紛提出相關措施，例如全力支持回收活動、不再提供一次性塑膠製品、提升再生塑料的使用比例與研發再生塑膠製品等。而這次隱形眼鏡回收計畫就是一個很好的例子，由不同企業攜手一起完成具體的環保行動，是一個值得鼓勵的正確方向。

台灣政府已經積極推行回收與限塑政策，只是政策制定有許多考量，不見得能夠面面俱到。例如當回收經濟價值過低時，就很難規範要強制回收這樣的廢棄物。因此企業主動帶頭，為自家產品生命週期終點來思考解決方案，是件很值得鼓勵的事。

我們期待未來，在台灣也能有隱形眼鏡製造商廠商主動採取行動，讓台灣的隱形眼鏡廢棄物也能有回收的可能。在此之前，我們可以從正確處置隱形眼鏡廢棄物開始，讓垃圾正確地被丟棄，可再利用的資源進入新的循環，杜絕更多塑膠污染發生。

環保不應該是口號，更應該落實在我們生活的每一天。歡迎你分享這篇文章給身邊的親友，讓大家一起了解日常生活很常使用的隱形眼鏡該怎麼回收，也期待你加入我們的訂閱計劃，讓我們一起用科學知識為環保盡一份心力喔！

引用文獻列表

1.Rolsky, C., Kelkar, V., & Halden, R. (2018, August). Chemical and physical changes in a variety of contact lenses during the wastewater treatment processes. In ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Vol. 256). 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA: AMER CHEMICAL SOC.

2.英國衛報（2019）UK’s first contact lens recycling scheme launches

3.Terracycle（2019） The ACUVUE Contact Lens Recycle Programme

本文經授權轉自：MedPartner【隱形眼鏡用完該怎麼丟？可以回收嗎？專家說明真相】

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作者介紹：一位醫師用一年時間和100萬，夢想用正確醫美和保養知識扭轉亂象的過程。 Med，是Medicine，醫學的縮解。Med 唸起來也是「美的」。我們希望用醫學專業，分享更多美的知識。Partner則是我們對彼此關係的想像。我們認為醫師和求診者不只是醫病關係，更應該是夥伴關係。 如果您也認同我們的理想，歡迎和我們一起傳播更多正確的醫美知識。 我們的內容製作，完全由MedPartner專業醫療團隊負責，拒絕任何業配。