冬季乾癬爆發抓成「釋迦頭」　口服新藥每日一顆免理髮

▲乾癬發生在頭皮上，就像釋迦頭（左），口服小分子標靶藥物後明顯改善。（圖／台灣乾癬協會提供）

生活中心／台北報導

冬季寒風陣陣是乾癬病患最困擾時節，尤其是發生在頭部的斑塊型乾癬，除了頭頂皮屑就像白雪般紛飛，乾癬硬塊與滿佈抓傷的頭皮就像「釋迦頭」，令患者身心備受煎熬。醫師表示，目前已有新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）研發上市，病友每天服藥一顆即能有效控制病情，是穩定控制的治療新選擇。

台大醫院皮膚部主任醫師蔡呈芳表示，台灣乾癬盛行率約0.25%，若是頭皮、臉、手腳等部位顯露出病灶，大面積斑塊、頻繁脫屑、經常搔癢；乾癬因免疫系統異常而起，免疫細胞不正常攻擊皮膚，讓皮膚快速成長且不良分化，容易有大面積紅斑外，也會不斷掉落皮屑。

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蔡呈芳說，乾癬無法治癒，須仰賴藥物控制異常免疫系統，外用藥膏可改善輕微症狀，若症狀嚴重會用紫外線照光治療，若使病情仍未改善，可申請健保生物製劑治療給付，但生物製劑保存條件較嚴謹，假使病患需要將藥劑帶回家自己施打，回家一路上都要維持低溫，如果病患正好打藥時有出國計畫更是麻煩。

蔡呈芳說，幸好已有新型口服小分子標靶藥物（TYK2抑制劑）研發上市，病友一天僅需服藥一顆即可，大幅提高便利性，為學生、上班族、長者與常出差、旅遊等中重度斑塊型乾癬患者帶來更精準、穩定控制的治療新選擇。

林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠則表示，新型口服小分子標靶藥物治療成果持久，臨床研究顯示治療16周後，過半病患達到頭皮明顯改善，使用4年以上仍有高比例患者維持療效。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀表示，乾癬病患很容易受到外來壓力加重病情，頭皮型乾癬更困擾著許多病友，例如頭皮型乾癬，讓病友不時頭皮癢就想抓，不小心就摳破皮流血，有時摸乾癬硬塊，忍不住層層撕開，就像在剝洋蔥般，也讓頭皮滿佈傷口，若因治療不得不剪除頭髮，就讓他人彷彿看到「釋迦頭」。

柯怡謀指出，目前歐盟、英國、挪威、丹麥、日本等國，都已將新型口服小分子標靶藥物放入乾癬治療指引中，呼籲政府正視乾癬病友的痛，擴大乾癬性疾病醫療投資，幫助陷入危機的病友家庭能看到希望。