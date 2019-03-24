「只吃菜、不吃飯」當然瘦不了！專家曝：還有3大爆肥陷阱

▲只吃菜，不吃飯，真的有助於減肥嗎？（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／整理報導

怕胖而「拒吃飯，只吃菜」小心陷入爆肥陷阱！有許多年輕女性想透過調整飲食減重，沒想到「挑食」的減肥技巧，卻更難瘦身。日本營養師柴田真希在《神效瘦身雜穀飯》指出，擔心吃飯就會胖的女生，往往會犯了3個錯誤。

1.「只吃菜，不吃飯」竟然變成易胖體質！

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只吃菜，不吃飯，除了會吃下過多油脂，讓身材變得擁腫肥胖，就連營養也跟著崩盤，造成體內代謝效率變差！由於碳水化合物中的葡萄糖，是腦部重要的熱量來源，長期缺乏醣類，不只會遲鈍、無精打采，更糟糕的是大腦會開始轉化肝糖以及肌肉中的胺基酸變成熱量來源，怎麼運動和補充蛋白都不可能長出漂亮肌肉，反而還會變成易胖體質。

2.為了減肥餓到有氣無力，更想吃甜食彌補！

有人認為吃碳水化合物會讓「血糖急遽上升」，容易促使胰島素釋放而囤積脂防，但想要使身體血糖穩定，不該是拒絕吃飯，把自己餓到兩眼昏花，血糖過低反而會更刺激你想吃甜食的慾望！

▲餓昏頭更想找零食、甜點大快朵頤。（圖／翻攝自pixabay）

最好的辦法是避開「消化、吸收快速」的碳水化合物，例如「麵包和麵食」比「米飯」更容易使血糖飆升，而「砂糖和果汁」又比「麵食麵包」更快被利用，甚至改實用幫助穩定血糖的「雜穀飯」，不僅能改善肥胖，還更有力氣做事。

3.「一碗飯=10顆方糖？」這樣算沒意義！

覺得「吃飯會變胖」的人，通常都認為「吃下一碗飯=吃下10顆方糖」的糖份所以變胖，但把不同食物的糖份做轉換根本毫無意義！因為從白飯或砂糖、甜品、飲料中攝取的碳水化合物，在人體內運作的方式根本不同。

▲適當攝取健康的碳水化合物，有助於減重。（圖／達志／示意圖）

在營養學上，「糖份」和「食物纖維」併稱為碳水化合物，懂得正確的攝取碳水化合物，就能發極佳加燃脂力，例如避開營養價值低的飲料、砂糖，選擇膳食纖維高的雜穀飯、地瓜等非精緻澱粉，裡頭含有酵素、礦物質、微生素，都是助於身體轉換熱量不可或缺的營養，少了均衡飲食，要瘦身更困難。