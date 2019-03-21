男人何時才想結婚？這「10個答案」顛覆想像...第6點甜炸

▲婚姻背後不只是兩個人的結合。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

婚姻是愛情的墳墓，現代人聽到「結婚」2字是否讓人感到壓力倍增？對許愛情長跑的情侶們，往往走到最後多是女方催著男人們快快安定下來。讓人不禁好奇，男人結婚的意願到底是什麼？根據外媒《哈芬登郵報》蒐集了10位男網友對結婚的看法，答案可能顛覆你的想像！

1.「結婚是一種無法取代、表達愛的方式。」

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婚禮不只是象徵我對愛的承諾，更是對朋友、家人來說更具體、象徵性的責任，甚至給了我們一個好好慶祝生命與美好關係的機會！

2.「想給了孩子一個穩定的環境。」

我一直想要小孩，我認為婚姻可以給孩子一個名正言順、穩定、良好的環境去成長。

3.「想讓我深愛的女人，得以成為親愛的家人。」

我想和深愛的她結婚，我希望對方能夠成為我生命中的家人，甚至也能成為法律上保障的親屬。

▲結婚對男人來說，更有重大的意義和責任。（圖／記者陳韋帆攝）

4.「結婚讓我得以對她實現長遠的承諾。」

我們都希望可以跟愛人永遠保持幸福的良好關係，但如果事情開始變得複雜、難堪，那我隨時都可以脫身，相對而言，對方也能夠在我落魄的時候丟下我。一旦婚姻，就是嚮往一種長遠的承諾，我期盼在世界變的艱困的時候，盡可能的維繫彼此的愛，陪伴在對方身邊。

5.「當你有個伴，生活會更輕鬆。」

結婚是我做過最棒的決定，當我遇到困難的時候，很慶幸不必獨自面對它，而當我遇到開心的事

情，總有人會陪你歡慶。

6.「永遠愛一個人的想法，讓我覺得幸福。」

能夠跟愛的人共度餘生，並且對方也深愛著我，想到這件事情就讓我覺得很幸福。

7.「我不想失去她。」

我結婚了，因為我不知道是否還能夠再遇到像她這麼完美的女人，她是最適合我的對象。

▲婚姻是一種長遠的承諾。（圖／記者陳韋帆攝）

8.「我會為了我愛的女人做任何事情。」

我很愛她，我願意做任何事情讓她開心、放心，包括娶她回家。

9.「我渴望擁有自己的家庭。」

我渴望能夠擁有一個屬於自己、充滿溫暖的家，好彌補過去童年的遺憾。我的父母在我小學四年級離婚了，這讓我害怕跟人步入婚姻，但當我回想起這一切，我卻想要為孩子更努力，不要讓這樣的事情重演。

10.「她是我的愛人，更是我一輩子的好友。」

我想跟我最好的朋友一起過生活，我非常欽佩她、也很愛她，她能了解我的害怕、並接受我，支持我。