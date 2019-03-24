替我活下去！男大生畢業前夕車禍亡...器捐助「6個家庭」重生

▲眾人在「器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花，追悼摯愛的親人。（圖／中國醫藥大學附設醫院）

生活中心／綜合報導



中國醫藥大學附設醫院於23 日上午舉辦一年一度的器官捐贈感恩追思音樂會，以向器官捐贈者及其家屬表達最崇高的敬意。此次活動邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬、器官捐贈協會及移植醫療團隊共同出席。共同感念捐贈者大愛永續之精神，並在「器官捐贈紀念牌」前默禱與獻花，以追悼摯愛的親人，思念之情溢於言表，場面處處溫馨動人。

ㄧ顆殞落的明日之星 依舊在人世間發光發熱

子傑，是個略帶稚氣永遠面帶微笑的大男孩，帶著家人們期待來到這個世界上，在家中排行最小的他，是爸媽、姐姐最疼愛的弟弟。然而在大學四年級最後一堂課結束的返家途中，ㄧ場突如其來的車禍，讓即將回饋社會、大展長才的他，就此停下了前進的腳步。

請繼續往下閱讀...

看著子傑一動也不動躺在病床上，家人們心如刀割。家人提到，還記得兒子在家中活蹦亂跳、分享學校精采生活，甚至前陣子才與家人們歡喜出遊.....過往的點滴歷歷在目。當意外發生後，主治醫師告知狀況不樂觀時，父母親強忍住悲傷，替子傑在人世間做最後一個偉大的決定──器官捐贈。

▲肝臟受贈者的代表王先生獻花給楊宏仁主任。（圖／中國醫藥大學附設醫院）

子傑媽媽心疼表示「我不希望子傑因為器官捐贈，身體變得空空的。」於是，家人和親友們將所有想對子傑傾訴的話語、關懷和感謝，化作一字一 句的祝福，放進不織布縫製而成的心臟、肺臟、肝臟以及腎臟中，一針一線細密縫緊了思念，如同他美好降生於塵世那天。

今日的他，依然如最初般無暇而圓滿。滿載著親友的愛與祝禱，照片裡永遠微笑著的子傑，透過無私的奉獻，幫助了數個徬徨無措的家庭，重啟有緣人嶄新的人生。璀璨的流星雖然一閃而逝，卻用最美好的光 芒，延續夜空無限繁華，子傑捐贈的器官也讓6個家庭得以有活下去的希望。

▲肺臟受贈者的代表丁先生獻花給方信元主秘。（圖／中國醫藥大學附設醫院）

中國醫藥大學附設醫院社會工作室精心製作影片「最閃亮的那顆星」，於感恩追思會場播放捐贈者們溫馨感人的故事，及受贈者們感恩珍惜的心情，希望透過影片讓愛傳遞下去，使社會大眾瞭解「器官捐贈」是讓生命得以延續並且繼續在社會中發光發熱。

院長鄭隆賓更表示，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，讓許多面臨器官衰竭 的病患，因等不到器官而死亡。目前台灣有 9647 人正在等候器官捐贈，肝臟移植等候 者 1125 人，腎臟移植等候者更高達 7452 人。希望藉此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命繼續發光發亮，相信「生命因給予而美麗」。