壓力大到想哭！12星座「崩潰指數」分析...雙魚座竟奪冠

▲壓力值大到爆炸，很可能隨時處在崩潰邊緣。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

工做壓力大到爆炸？這不只是跟現代社會的步調快速有關，很可能也會受到星座特質的影響，根據外媒《indiatimes》的分析，不同的星座承受的壓力來源都不一樣，甚至所採取的應對方式也不同。留意彼此壓力值是否處於崩潰邊緣，小心別踩雷而激怒對方！

1.牡羊座

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壓力指數：不是0分就是100分

牡羊座是一個極端星座，很少有灰色地帶，他們對涉及工作授權的任務，會把壓力值開到最大，把自己的能力衝到最顛峰，然而在接下來的6分鐘內，又可以陡然直下，瞬間壓力解除歸零，讓周遭的人覺得太喜怒無常，但其實是他們的注意力太容易分散，甚至把壓力表達在臉上。

2.金牛座

壓力指數：-50分

對，你沒看錯，是「負50」，當金牛座意識到自己開始緊張，他們會採取被動方式去緩解壓力，例如出現消極、偏執、全身帶刺、血壓飆高等方式，往自己內心吞，他們不知道壓力會產生反彈，因此往往會出現後遺症。

3.雙子座

壓力指數：30

身為腦筋反應敏捷的雙子，隨時都有新奇的點子可以幫助他們排解壓力，也可以說他們是為了避免自己陷入無聊和壓力中，而不斷的需要外界的刺激，幫助他們去排遣生活。

▲把苦往自己肚子裡吞，不懂抒發與排解，小心造成反效果。（圖／unsplash）

4.巨蟹座

壓力指數：70

巨蟹有點情緒化，但他們內心的曲動力和想像力十分有爆發性，寧可壓抑著煩惱，不容生活有出錯和被打斷的可能，因此往往有許多沒能好好排出的壓力未爆彈，需要多多關心。

5.獅子座

壓力指數：60

獅子經常在被人忽視感受到壓力，或者是自己的付出沒有得到他人的肯定、失去掌聲後，會有失落感，他們的壓力水平會隨著年齡越大而飆升，反而會忽略了自己原有的才華和自信。

6.處女座

壓力指數：80

身為完美主義者的處女座，不只要把事情做完，還會要把事情做到最好，並且要遵循正確的順序、原則、步驟來完成，這也帶來非常大的心理壓力，通常他們的情緒會處在緊繃的高點，因此壓力指數是12星座中數一數二高的。

7.天秤座

壓力指數：20

天秤座壓力比較低，他們通常很懂得掌握「平衡」的藝術，並且每分每秒都在防止失衡，多數時後他們都能保持良好的情緒和EQ，避免失態，即使面對壓力，也懂得如何正確的排解掉。

8.天蠍座

壓力指數：90

天蠍喜歡神秘感，保持神祕從來不是一件簡單的事，他們經常跟壓力為伍依然可以泰然自若，甚至很享受壓力帶來的掌握感、佔有慾，甚至常常檢驗自己在不安穩的狀態下能夠保持冷靜。

▲擅長駕馭壓力、與壓力相處的人，才是贏家。（圖／免費圖庫pixabay）

9.射手座

壓力指數：10

射手座熱愛自由、樂天，也喜愛探索哲理性的對話，他們唯一感受到壓力的時候，就是別人試圖侵犯到自己的領域，還好他們也懂得如何避免衝突發生。

10.摩羯座

壓力指數：60

摩羯座做起事來都很有野心，同時也是工作狂，他們很難把私生活跟工作分開，這也導致壓力會逐漸攀升，甚至不知道如何去排解。他們必須要花更多時間去消化自己的情緒。

11.水瓶座

壓力指數：-100

水瓶座天馬行空卻也善解人意，他們喜歡為他人解決問題，同時也從中得到啟發，如果這件事情是不愉快的，他們也會事後將記憶埋藏起來，水瓶善於運用獨特的見解與力量去化解壓力形成。

12.雙魚座

壓力指數：100

心思細膩的雙魚，對於外在的波動和感受非常的敏感，他們非常多愁善感，當身邊重要的親友需要幫忙，更是不懂拒絕，甚至在付出的同時，讓自己生活一團混亂或備受壓力。