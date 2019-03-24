拉肚子怎麼吃才對？　營養師激推「6類低渣飲食」超實用

▲腹痛讓許多人時常徹夜難眠。（圖／記者黃克翔 攝）

記者陳奕樵／綜合報導

拉肚子超級不舒服！吃到不乾淨的東西或是情緒緊張時，很多人一定都有過腹瀉的症狀。今天蕭瑋霖（營養師杯蓋）要來教大家拉肚子時應該注意的飲食原則，以及應該避免的食物，還有可以幫助止瀉的食物，讓大家改善拉肚子惱人的症狀！人體一天的糞便量約為100至300公克，如果超過300公克時，大便的硬度會減少，含水量也會跟著增加，此時大便就會呈現稀稀的狀態，這時就是腹瀉。

蕭瑋霖表示，腹瀉分為「急性」和「慢性」兩種，通常急性會維持在2至3週內，慢性則會長達3週以上。

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▲急性腹瀉的原因。



急性腹瀉的原因

1. 細菌性：食材保存不當、食品加熱不足和交叉污染

2. 病毒

3. 化學因素

4. 飲食因素：乳糖不耐、情緒緊張

▲慢性腹瀉的原因。



慢性腹瀉的原因

1. 腸道手術

2. 腸胃道疾病

3. 其他疾病（甲狀腺亢進）

4. 藥物（抗生素）

蕭瑋霖也建議，急性腹瀉在拉肚子後要試著禁食一天，補充足夠的水分和電解質，讓腸道好好休息，除了拉肚子的症狀之外，如果還有嘔吐或發燒的情形發生就該儘速就醫。

▲營養師分析「慢性腹瀉飲食原則」。

慢性腹瀉的處理方法則應以「低渣飲食」為主，也就是所謂的「低纖維飲食」，避免食用乳製品，選擇較精緻的全穀根莖類，避免食用帶皮帶筋的蛋豆魚肉類，豆製品少吃以免胃脹氣，以及選擇嫩葉蔬菜，避免高油炸食物等。

水果方面，腹瀉時可以吃去皮蘋果和黃色已經常熟的香蕉，此兩種水果水溶性纖維含量高，可以幫助腸道保留水份，減少腹瀉情況。喝果汁也可以補充鉀離子和水分，但要記得濾渣。另外，燕麥也含有豐富的水溶性纖維。

蕭瑋霖提醒，拉肚子最常見還是以「細菌性」為主，嚴重的話甚至會引起發燒、嘔吐，因此周圍環境和飲食的衛生要格外注意。尤其是慢性腹瀉的患者如果有腹痛、血便、體重逐漸下降的症狀，要趕快到醫院檢查。

▲拉肚子要如何吃才正確？（影、圖／蕭瑋霖營養師（營養師杯蓋）提供，請勿任意使用）

蕭瑋霖（杯蓋）營養師，曾在飯店擔任營養師，目前於台北醫學大學就讀保健營養碩士班，並致力用影片傳達健康知識，於網路上嘗試影音圖文創作，講授食品營養資訊。現有經營部落格、Youtube頻道、粉絲專頁。