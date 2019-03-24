出門前先等等！貓奴遠行「7項清單列表」勾了沒？

圖、文／毛起來 MaoUp

今年開始連假變多了！貓奴想出遊，但深怕主子「一貓在家」過得不好，身在外頭心在家，時不飽寢不安，就怕貓突然生病沒食物沒水或是亂咬東西被噎到。毛起來MaoUP特別為各位準備了一份出門前的Check清單，供各位貓友們在外出前能做個Check，避免可能發生的意外喔！

▼假日的我們就是一灘爛泥巴～～（設計對白）

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圖片來源：DomiKetu

貓奴出門前的Check清單

1. 貓咪身體狀況

雖然出門前可能找不到貓，但貓咪如果生病躲起來沒被發現就不好了！請務必確認貓主子機能一切運作正常，用罐罐當誘餌，餵過食物再出門是個不錯的方法喔！

圖片來源：Tomomi

2. 食物及用水

如果飼主外出不只一天，請務必確認食物及用水這種基本「貓生必須品」能夠正常供應，鮮食是不太可能了，所以請準備足夠的不含穀類的乾飼料，避免貓咪餓著囉！

3. 貓砂盆清了沒

貓咪很愛乾淨，所以貓砂盆太髒的話，貓咪可是會自己找其他地方方便的！為了兩方好，還是趕快把貓砂盆清乾淨吧！

圖片來源：BlueRidgeKitties

4. 室內溫度

過熱或過冷都要注意，過熱可以開空調，但溫度不要調太低，以免貓咪中暑或感冒喔！

5. 不用的插頭拔除

幼貓最愛啃咬電線，但是電線有很大的可能造成危險。出門前請務必將不用的插頭拔除喔！

圖片來源：Sherman Mui

6. 沒有貓咪可能玩弄的物品

貓咪有著喜歡將桌上的東西「掃蕩一空」的習性，桌上若有不經摔的貴重物品的話，請務必移至地面以保安全無虞。另外像是橡皮筋這類對貓咪有莫名吸引力的小東西也請收好，若貓咪誤食可不是鬧著玩的！

7. 廚房周邊及浴室的安全確認

貓咪十分好奇，你出門在外的時候，整個家都是牠的探索樂園，就連充滿水的浴室廁所也不意外！浴室要小心清潔劑和浴缸的水、以及馬桶蓋要蓋好等等，可以的話就直接關上浴室的門吧！廚房則要小心菜刀等銳利物品的擺放喔！

圖片來源：Laura Taylor

為了能夠放心在外投打拼玩耍（短期），別忘了每次出門前都要好好檢查喔！

【毛毛小提醒】

很多人可能會誤以為貓咪很冷漠、很獨立，主人不在的時候最開心，但自由自在的開心是短暫的，愛著主人的貓咪還是非常需要主人的摸摸喔！如果要出門很長一段期間不回來的話（例如三個月），可能還是要考慮委託親友照顧、或送去寵物旅館喔！

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