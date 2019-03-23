分隔兩地秒變心！遠距情侶必看「保溫9招」：狂查勤母湯～

點評: 有誰跟編編一樣遠距~~

▲遠距離情侶擁有固定的通話時間很重要。（圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

分隔兩地的遠距情侶，往往比其他人更辛苦！不只無法想見就見，難過時也常常必須一個人面對，多少對戀人被距離狠狠拆散。根據外媒《thetalko》指出，遠距離確實充滿挑戰，但只要做好這9件事，就能讓愛情走得更穩固。

1.確認你跟另一半對未來有共識

請繼續往下閱讀...

遠距離的時間長短，有可能包含工作、遊學、自我實現等理由，要確保你們對彼此關係的期待是在同一個頻率上，例如是否有結婚、生小孩等意願，如果在這方面的溝通上出了問題，很容易讓遠距離愛情看不到盡頭而分崩離析。

2.安排談話時間

看是要睡前視訊，還是上班通勤打電話聊個天，擁有固定的通話頻率很重要，如果你們在不同時差的國家、工作再忙、活動再多，也要有機會撥空出來關心自己的另一半。

3.尊重彼此的生活空間

遠距離戀愛很容易會導致不安與恐懼感，因為你們無法時常見到對方，甚至對對方的生活細節一無所知或無法參與，很可能會因此感到不信任與嫉妒，但最重要的是尊重對方的社交生活，並在友誼範圍內給予空間。

▲尊重對方的生活空間和交友圈很重要。（圖／翻攝PAKUTASO）

4.除了通訊軟體，也有其他能夠表達愛的方式

託網路的福，遠距離才得以存活得更長久，然而除了打電話、傳訊息外，也別忽略其他有溫度的方式表達自己的愛。例如寄封手寫信、包裹給對方，在皮夾保留彼此的照片，或擁有一件對方穿過的襯衫用來抱著或穿上，都是感受對方愛意的方式。

5.好不容易見面，不要施加太多壓力

等了好久，終於見面...想必內心累積了許多委屈和趣事跟對方討拍、分享，要注意不要施加太多期待和壓力在對方身上，最好留多一點時間讓彼此重回熱絡的溫度，順起自然的談起彼此的生活，降低多餘的期待，才能讓珍貴的見面時光，留下美好的回憶。

6.不要忘記生活中其他重要的事物

雖然愛情很重要，但也不要因為遠距離而把所有的重心都花在另一半身上、或傻傻等待對方回來，不只心態上會患得患失，你也可能會錯過經營社交圈、事業、趣的機會，這些事物都跟愛情一樣重要，並不該隨著某人的遠行而忽略、放棄。

▲人生不只有愛情，好好經營朋友圈、興趣、工作也很重要。（圖／CFP）

7.懂得看見正向、積極的訊號

面臨遠距戀愛，無論多親密的情侶依然會有摩擦發生，甚至因為距離差距，誤會更不容易解開。這時溝通的技巧和情緒管理更重要，學著去看到彼此可愛的一面，並懂得隨時調整自己的心情，對關係抱持正向樂觀的態度，才能走的更有安全感。

8.彼此信任，別瘋狂查勤

任何關係中，信任就是感情的基礎，如果幾次下來發現對方不忠，早日放手別在留戀，但如果你們的信任度良好，也要避免瘋狂查勤等行為，使不安感無限蔓延、甚至侵蝕彼此的關係。

9.設定未來的規劃與期望

確保遠距離關係的延續最好的方法，就是設立規則與期望，確保彼此的未來藍圖中有對方的存在，出國工作、留學的時間多長？結束遠距離的理由為何？有沒有買房、結婚、生小孩的計畫？只要建立好規劃，彼此心中都會有個底，也會感到更安全、更願意尊重彼此的決定。