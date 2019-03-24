熬夜爆肝快補救！8大食材「幫肝解毒」...蒜頭別再挑掉啦

▲吃蒜頭有助於肝臟解毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／余詔儒

抗氧化食物遍布多種，均衡攝取各種顏色的蔬果，加強體內的抗氧化能力，肝臟有如人體的排毒系統，排出壞東西，所以更需好好保養。除了良好的生活作息，不熬夜不抽菸不喝酒，維持良好的運動習慣，以及多喝水，可多加強以下食材的攝取。

1.蒜頭

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可幫助肝臟啟動排出毒素的酵素，且含有大蒜素和硒，有助肝臟解毒。

2.柳丁、檸檬、柑橘、芭樂

含有豐富的維他命C和抗氧化作用，有助肝臟解毒。

3.甜菜根

含有大量植物類黃酮，可調整肝臟機能，但吃太多會比較寒，可選擇經過濃縮乾燥後的甜菜根晶較無寒性。

4.綠色蔬菜

春天適合多吃綠色食物，富含β胡蘿蔔素及纖維質。

▲十字花科蔬菜是良好的營養來源。（圖／翻攝自pixabay）

5.十字花科蔬菜

包括高麗菜、芥藍菜、綠花椰菜、白菜、蘿蔔等十字花科蔬菜，增加人體內硫代配醣體及協助體內製造酵素。

6.核桃、腰果、杏仁

含有不飽和脂肪酸及維生素E、礦物元素，可支援肝臟的排毒過程。

▲黃豆、豆漿內含卵磷脂可保護肝臟。（圖／Pixabay）

7.卵磷脂

主要存在黃豆及蛋黃中，親水又親油的特性，就像個乳化劑，除了可以協助脂溶性營養素的吸收，許多研究也發現卵磷脂中的「多元不飽和磷脂膽鹼（PPC）」含量越高，可以保護肝臟機能。

8.薑黃

薑黃雖然是薑科植物的一種，但並不是我們平常料理常用的薑，薑黃是數千年來在印度醫書《阿育吠陀》Ayurveda）和中藥裡常見的一種藥材，近年來相當受歡迎的養生食材，主要關鍵營養素就是『薑黃素』，薑黃素對維持身體健康的相關研究非常多，目前全球共有17,382篇研究報告與152個臨床試驗，研究證實薑黃有很好的保健功效，除了直接食用以外，也可以廣泛的應用在料理上。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。