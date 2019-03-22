春天別吃酸！醫分享「4大飲食菜單」養脾氣　牛奶生濕也母湯



▲中醫師建議春天養生，宜甘味不宜酸味食物。（示意圖／翻攝PEXELS）

網搜小組／綜合報導

全台回溫狂飆！20日開始各地陽光露臉，氣溫持續升高，讓人有種從冬天變夏天的錯覺。香港養生資訊平台《CheckCheckCin》指出，以中醫養生學看來，春天天氣潮濕，容易讓人因濕氣太重而出現疲倦、胸悶、浮腫及排便不順的症狀，此時從飲食著手改變，吃對食物不僅能增加食慾，還具有降肝火、補益脾胃的作用。

氣溫回暖讓人終於感受到春天的感覺！香港養生資訊平台《CheckCheckCin》建議，春天的飲食「宜甘不宜酸」，PO文引述養生學著作《攝生消息論》，提及「當春之時，食味宜減酸增甘，以養脾氣。」指出春天因天氣潮濕，而人們也容易因為濕氣重而出現疲倦、胸悶、浮腫和排便困難等症狀，這都是因脾虛易生濕的關係，因此春日宜養脾。而以中醫理論看來，甘味入脾，還具有滋養、補脾、潤燥等功能，而「甘」不單單指的是甜味食物，也包括清淡食物，具有補益脾胃的作用。



▲中醫師建議春天到，飲食也要跟著調整才行。（圖／達志／示意圖）

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中醫師推薦，於春日可適量進食的甘味食物，包括：大米、小米、淮山、紅棗、黃豆、扁豆、赤小豆、紅蘿蔔、薯仔、芋頭、蓮藕、南瓜、粟米、香蕉、木瓜、桂圓。此外，春天屬生機蓬勃的季節，而飲食調補應以補養陽氣為主，因此可適量食用辛溫發散食材，能增進食慾、促進陽氣升發，建議可食用：蔥、芫茜、韭菜、洋蔥、茼蒿、芹菜。

中醫師提醒，春天到要減少酸味食物的攝取，以免肝火過旺，因此應少吃如：橙、士多啤梨、檸檬、葡萄、番茄、石榴 、枇杷。再加上潮濕多雨為春天特點，天氣引起「外濕」易誘發皮膚病和脾胃不適，也該少吃助濕生痰食物，如糯米、米酒、肥肉、棗類、菇類、牛奶、芒果、荔枝、榴槤。