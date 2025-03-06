灣橋榮總衛教宣導除三高　控制飲食、運動+保持愉快心情

▲灣榮教長輩及高齡榮民(眷)，用「三個小撇步來化解三高」享健康 。（圖／臺中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義暨灣橋分院以愛心及當責的理念，深入社區辦理許多健康促進活動，推廣「預防勝於治療」，增進榮民(眷)及長輩預防保健新知。日前灣橋分院至嘉義縣竹崎鄉紫雲村由家醫部社區健康營造中心葉姿怡護理師，為長輩及高齡榮民(眷)帶來關於「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的介紹及寶貴知識，幫助長輩們更好地預防與管理這些健康問題。

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▲臺中榮總嘉義暨灣橋分院家醫部主任陳怡成 。（圖／臺中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

臺中榮總嘉義暨灣橋分院家醫部主任陳怡成表示，利用三個小撇步來化解三高，例如：第一招-控制飲食（均衡飲食，少油、少鹽、少糖，高纖維，三少一高的原則。）、第二招-保持運動(每周至少三次以上，維持每次30分鐘以上的中強度體能運動，散步、騎腳踏車等)、第三招-保持心情愉快（充足的睡眠、親近大自然或曬曬日光浴，定期接受健康檢查及按時回診，遵從醫囑不亂服藥及不擅自停藥。）

陳怡成主任指出，透過講座提高長者及高齡榮民(眷)對「三高」及平常保健知識，協助長者建立健康的生活方式、學習正確的自我監測與管理，從而降低發病風險，提升生活品質。此外，醫院藉由深入社區，還能促進與長者的社交互動，提供心理支持，並增強家庭與社區的健康意識，形成良好的健康管理氛圍。透過這樣的活動，讓銀髮長輩們不用過於擔心三高問題，健康樂活的養老。