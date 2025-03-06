宵夜吃「鹹酥雞」好罪惡？搭配「3食物」降低罪惡感

記者黃稜涵／綜合報導

宵夜時刻，「鹹酥雞」的香氣總讓人難以抗拒，但吃下去的罪惡感該怎麼辦？營養師張語希指出，鹹酥雞配啤酒雖然是許多人的經典搭配，但高油脂、高鹽分的宵夜不僅容易導致發胖，還可能增加心血管與腸胃問題的風險。她建議搭配「3種食物」，讓你大快朵頤的同時，也能減輕罪惡感！

▲宵夜想吃鹹酥雞，但總是覺得很罪惡嗎？（圖／翻攝unsplash,pexels）



1. 沙拉



[廣告]請繼續往下閱讀...

張語希建議，吃鹹酥雞時可搭配蔬菜沙拉，像是小黃瓜、番茄、胡蘿蔔等新鮮蔬菜，這些食材富含膳食纖維，能幫助減少油脂吸收，還能補充維生素與礦物質。除了購買現成沙拉，也可以自己動手製作，既健康又美味。

2. 地瓜

地瓜富含膳食纖維，是優質的健康碳水化合物。張語希表示，地瓜能幫助墊胃，香甜口感能解油膩，還能降低對炸物的攝取量。她建議選擇「小地瓜」，份量剛剛好，滿足口腹之慾又不造成額外負擔。

3. 毛豆

毛豆富含膳食纖維與植物性蛋白質，能提升飽足感，減少對油炸食品的依賴，堪稱宵夜界的健康明星，也是素食者的優質選擇。張語希特別提醒，選擇「無鹽毛豆」會更健康。

▲張語希營養師建議，可以搭配3種食物降低罪惡感。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



張語希強調，關鍵在於搭配「高纖維」食物，不僅能促進消化、減少油脂吸收，還能延長飽腹感。另外，適量攝取健康油脂，如橄欖油、魚油或亞麻仁油，也有助於身體代謝，達到更好的營養平衡。當然，少吃炸物才是根本之道，尤其是需要控制體重的人，更應該謹慎選擇宵夜內容！