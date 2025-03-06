10歲弟肚子「一片白亮亮」驚罹脂肪肝！　醫吐致病關鍵

▲50公斤胖弟罹患脂肪肝，與日常飲食、作息不正常有關。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

台南一名10歲陳小弟因感冒就醫，檢查發現體重竟達50公斤、BMI25已屬於肥胖體位。醫師進一步進行腹部超音波檢查，赫見肝臟「一片白亮亮」的異常影像，確診脂肪肝。經問診發現，弟弟愛吃白飯、炸物，一天一杯手搖飲，從安親班返家後常打電動打到深夜才睡覺，也沒有運動習慣，導致脂肪都堆積在肝臟，進而影響健康。

收治個案的奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊指出，台灣兒童肥胖問題日益嚴重，根據106～109年營養健康狀況變遷調查，發現國小到高中學童體重過重及肥胖比例已達30%左右，遠高於鄰近國家。她說，兒童過重及肥胖不僅影響外觀，還可能引發糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、睡眠呼吸中止。此外，也會造成低自尊、焦慮、憂鬱症，甚至恐遭受校園霸凌等問題，進一步影響孩子的身心發展。

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▼奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊。（圖／奇美醫院提供）

張毓珊表示，許多台灣父母仍抱持「小時候胖不是胖」的觀念，甚至認為是累積之後抽高的本錢，但這是錯誤想法。她引述研究說明，肥胖兒童未來成為肥胖成年人的機率，是正常體位兒童的5倍，且肥胖還與性早熟有關，使得孩子提早進入青春期，縮短身高增長的時間；對女孩而言，肥胖恐增罹患多囊性卵巢症候群的風險，進而影響未來的生育能力。

張毓珊強調，兒童肥胖的成因與遺傳、飲食習慣及生活型態相關，如頻繁外食、吃速食、攝取高熱量與含糖飲料等，加上長時間使用3C產品、缺乏運動及睡眠不足等，都是導致兒童體重失控的重要因素。她呼籲，家長應以身作則，減少外食與高熱量食物的攝取，鼓勵孩子飲食均衡，適度減少電子產品使用時間，多從事戶外活動及運動，以促進健康發展。