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交往前請想想！分手「最愛搞失蹤」星座Top4　OO：不喜歡太直接

點評:這樣超討厭的好嗎！
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▲▼分手「最愛搞失蹤」。（圖／記者李佳蓉攝）
▲她們也愛搞失蹤？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

不是每一段感情都能海枯石爛，當戀情無法修成正果時，分開是難免的事，只是時間的早晚罷了。然而，很多人認為，難走一輩子的愛情最終只能變做恨，但事實上比恨更讓人心寒的莫過於「突然消失」。大陸占星網站《星座屋》統整出最愛用「搞失蹤談分手」星座男Top4，毫無預兆的讓妳找不到人，喜歡他們前請三思。

第4名：巨蟹座
在愛情裡，巨蟹總是替對方想，他們寧願委屈自己，也不會為難妳。對於「家庭」抱著很大憧憬的巨蟹本以為幸福來敲門，只是愛淡了也注定散了。他們選擇以消失談分手，本意在不想傷害對方，心裡亂糟糟的他們怕藕斷絲連只會為彼此帶來傷害，害怕耽誤妳再追求更適合的人，再加上本身缺乏自信的巨蟹，提不起勇氣說掰掰，就這樣玩起失蹤，覺得再見面也不會太尷尬。

第3名：摩羯座
摩羯老是給人在意事業超越愛情的態度，在工作上他們有具體計畫和明確的目標，懂得抓住機會主動出擊。反觀在感情上態度被動，特別是處理分手，有時不知該如何開口，乾脆玩起搞失蹤，頓時人間蒸發，讓女方自己漸漸領悟「想分手」的心，由對方因失去耐心而提出分手，會讓他們覺得安心一點。

倒楣,衰,跌倒,哭,失戀,被甩,劈腿,難果,歹命,婆媳問題。（圖／記者李佳蓉攝）
▲金牛座分手怕把場面搞得太難堪，所以靠消失提分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第2名：金牛座
金牛無論是決定要交往或是離開舊愛，總是這樣慢吞吞，需要費心思考很久，就怕自己會後悔。最終選擇以「消失提分手」，本意並非不尊重，而是認為兩人本身就不適合，見面談分手容易把場面鬧得太難堪、又太傷人。傾向於好聚好散的他們選擇消失提分手，孰料可能將傷口越戳越大，最後恐造成不必要誤會。

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第1名：處女座
做什麼事情都習慣三思而後行的處女座，衝動不是他們的風格。會選擇搞消失談分手，處女座們希望能給彼此更多冷靜的時間；再來不喜歡太直接的「說分手」，想讓對方領悟到自己消失的用意，不聯繫＝不再愛。只是自以為「婉轉的分手」傷人指數可是高到爆表，被他們分手過的女生一定有深刻體會。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 星座 運勢 占卜 失蹤 消失
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