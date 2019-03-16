都沒人愛！從5手相看你「桃花有多慘」　2線交疊＝愛情小三一起來



▲專家教你從手相透視你的桃花運有多慘。（示意圖／記者周姈姈攝）

生活中心／綜合報導

3/14你又是一個人過嗎？過了一個年該來的還是沒來，心想不知道還要魯多久，寒夜裡想要有人取暖卻總是事與願違，這是每個單身男女的心聲。究竟哪裡出了問題？風水名師雲文子教你從「5種手相」透視你的桃花運，指出能透過掌紋透視運勢的高低起伏，或許是個性毀了你的愛情運。

1.川字掌

雲文子說，人的掌紋由感情線、智慧線和生命線三條所形成「川」字，說明你的個性天生固執又任性，事業心很強，即便遇到困難也不輕易向命運低頭，未來想要出人頭地並不難。

但反觀愛情運，就略為遜色，特別是單身女生更該檢討，因為個性太過蠻橫，缺乏陰柔的一面讓男生們興致缺缺，再加上控制慾強，常讓另一半難接受最後不了了之，這樣的女子適合晚婚。

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2.感情線呈一條直線

這種人容易情緒化！雲文子說，你們的喜怒無常也容易讓另一半無所適從，可能上一秒還在開心規劃旅程，轉眼間就衍生諸多不滿，另一半永遠不知道自己做了什麼而觸怒你們，這樣的相處氛圍讓人感到壓力大。所以想談戀愛的人，請慎選脾氣好的對象，因為你們個性善變，情緒容易起伏不定，愛情路自然也走得坎坷。

3.斷掌

斷掌代表第一、二條線連在一起，說明感情容易觸礁。雲文子說，若雙手都是斷掌，恐代表「結髮配偶難白頭」，婚姻不順還可能招來小三。她說，斷掌者的父母夫妻緣也很薄弱，可能出現離異或分開生活的情況，無形中也造成你對愛情的陰影，因此這種人在處理感情問題上能力弱，比較適合姊弟戀。



▲第一條感情線太長的人，很有同情心，但要小心在愛情裡跌得滿身傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.感情線太長

雲文子指出，如果你的感情線一路延伸到中指和食指的夾縫中間，說明你這個人很有同情心，談起戀愛時特別認真，但卻也容易跌得滿身傷。如果兩人情投意合，和這類人結婚將會有個happy ending，但也要注意對方忌妒心可能很強，你和異性必須保持安全距離，以免他打翻醋罈子。

5.感情線太短

感情線代表著一個人的安全感，雲文子說，線太短的人做事易衝動，常未多加思考就行事，因此談起戀愛來得快去得也快。這種人為人自私不想付出，要他們投入感情真的很難，戀情自然短命，婚姻也可能撐不到幾年就分開收場。