必挑掉！「最ㄆㄨㄣ便當配菜」網友唾棄沒營養...專家答案驚呆了



▲提到冷凍蔬菜，大家第一個想到的絕對是「三色豆」。（示意圖／Pixabay，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



讓網友們恨得牙癢癢的冷凍蔬菜莫過於「三色豆」，以胡蘿蔔、玉米粒和碗豆仁所組成，是學生時代營養午餐和便當配菜的標準配備，但卻讓網友極度嫌惡，認為店家省成本、又沒營養，直呼「根本就是ㄆㄨㄣ」、「三色就是嘔嘔嘔」，真有這麼慘？有營養師說，冷凍蔬菜不一定不好，若能透過殺菁川燙又急速冷凍保存，更能把營養鎖住。

炒飯、便當配菜伴入三色豆，色彩豐富看起來美味度大大提升，卻多次被網友列為便當菜黑名單。甚至在一般媽媽心中更存有「冷凍不好、不新鮮」的印象，除非菜價貴鬆鬆，否則絕對不會選冷凍蔬菜。網友甚至在PTT痛批「三色豆超噁嘔嘔嘔嘔嘔」、「除了玉米差一點及格，蘿蔔和豆子跟ㄆㄨㄣ 一樣」、「到底加那個幹嘛，毀掉一個青菜」、「我覺得冷凍蔬菜的味道根本悲劇」、「三色豆拿去炒飯根本邪門歪道」。

冷凍蔬菜、三色豆真有這麼慘？營養師李婉萍曾在臉書上PO文指出， 曾有友人告訴她「我覺得冷凍蔬菜是最沒營養的配菜！」，她說大家誤會了！以理論上而言，新鮮食物味道好又健康，但當食物被摘取當下，維生素和抗氧化物已漸漸流失，因此若能以良好又快速的冷凍方式保存，更能把營養鎖住。她解釋，蔬菜於冷凍前會先殺菁川燙，讓植物中的酵素暫停，必免持續氧化，而殺菁過程中即會失去部分維生素和礦物質，就像煮菜烹調流失營養一樣。



▲三色豆等冷凍蔬菜若運輸過程品質良好，擁有半年以上「保鮮期」。

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李婉萍說，但若冷凍環境及運輸過程中都能確保品質良好，冷凍蔬菜擁有半年以上的「保鮮期」是沒問題的！且國外甚至有研究，「冷凍青花菜」還能比放在冰箱3～7天的蔬菜維持更多營養價值，再次打破「冷凍蔬菜＝不營養」的迷思。而她也提醒，冷凍蔬菜烹煮時不需要解凍，直接烹調加熱即可，也能避免營養素被破壞。

李婉萍補充，網友千萬別小看三色豆，無論是胡蘿蔔、豌豆仁或是玉米，都富含多種維生素、葉黃素、玉米黃素等營養，對於保護視力、預防眼睛病變等皆具有不錯功效，因此天天攝取也是不錯的選擇。

營養師侯欣妤也曾說，有越來越多研究顯示，冷凍蔬菜能保留豐富營養素，美國農業部（USDA）德州農業研究中心植物生理學者里斯特（Gene Lester）就曾提及，冷凍蔬菜於蔬菜成熟巔峰期被急凍，可以將最多營養素和抗氧化物鎖住；因此若民眾料理時屬當季，可到傳統市場買新鮮食材，反之，可選擇冷凍包裝的蔬菜，同樣能吃進營養。