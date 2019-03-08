▲日跑廁所20次！她差點「尿在遊覽車上」，從此不敢出遠門。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

一名62歲的婦女，每天都要跑廁所20幾次，有一次跟朋友出遊，坐在遊覽車上1個多小時就差點尿在褲子上，嚇得她再也不敢出遠門，每次朋友揪團她都藉故推託，漸漸與朋友失去聯絡，後因夜尿情況越來越頻繁，被女兒帶往醫院就診，才知道是膀胱過動症作祟，在吃藥無法改善後，最後是靠注射肉毒桿菌，生活品質才逐漸獲得改善。

「婦女的尿失禁問題值得注意！」收治患者的台灣泌尿科醫學會秘書長、台北榮總泌尿科主治醫師林志杰表示，膀胱過動症患者患者多為60~70歲的女性，症狀會從開始的膀胱逼尿肌收縮過多，逐漸變為收縮力不足，以致無法解尿乾淨，隨時都處在「想尿尿」情況。

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根據2002年國際尿失禁學會定義，若常有急尿，經常伴隨頻尿或夜尿，又無感染、腫瘤等疾病，就可能是膀胱過動症作祟，而其造成的尿失禁又分為乾性與濕性，前者大多認為「我離廁所近一點就好了」，以致長期頻尿、夜尿影響精神健康，老年族群若夜尿頻繁，還會提升髖骨骨折風險。

▲膀胱過動症困擾許多高齡族群。（圖／示意圖／達志影像）

林志杰提到，該名婦女一進到診間就直呼，「阿姨我很痛苦啊。」經問診發現，她每天要尿20幾次，為正常人的2倍之多，但每次尿量僅100c.c左右，卻不到正常尿量的一半，所幸經過施打肉毒桿菌提升逼尿肌收縮力，終於讓尿量恢復到接近200c.c.，夜尿次數也減少很多。

林志杰表示，在臨床指引上，尿失禁患者會先給予乙醯膽鹼與 β3藥物治療，前者可能會有口乾、便秘等副作用，後者則較不明顯，但若服藥半年以上，尿失禁症狀仍為改善，就會建議施打肉毒桿菌治療。不過，肉毒桿菌並非一勞永逸，患者仍需每半年回診補打。

為響應國際婦女節，台灣尿失禁防治協會攜手台灣泌尿科醫學會於今（8）日宣布成立「婦女泌尿健康守護者聯盟」，推動「收放自如（www.HoldOnToMore.tw）」網路活動，線上快速自我檢測服務，並首度串聯全台三十間醫院舉辦衛教講座。

林志杰提醒，膀胱過動症自我檢測依照總排尿次數、夜尿次物等分4個問題，若檢測結果在中度、重度以上，就要改快就醫檢查。平時也可以在家裡坐凱格爾或骨盆底運動，訓練逼尿肌收縮，未來在衛教活動中，也會請護理師現場教學。