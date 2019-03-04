藥吃多容易洗腎？醫揭「真正原因」打臉：小心減壽12年

文／黃慧玫

根據衛福部106年國人死因統計，糖尿病高居10大死因第5位，每年死亡人數近萬人，每1小時就有1.12人死於糖尿病；而因血糖控制不佳併發心血管疾病及腎臟病變，為糖友最常見的共病及主要死因。

根據國健署104年「健康危害行為監測調查」發現，糖友對於服用糖尿病藥物常存有迷思，有高達5成6的人認為按時使用糖尿病藥物會「傷害腎臟」，能不吃就不吃。其實，這是錯誤觀念！

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，事實上國健署資料顯示，近5成糖尿病患者同時罹患慢性腎臟病，且104年台灣腎病年報亦指出，國人洗腎原發原因以糖尿病位居第一位，佔4成5，可見「控糖不佳」才是洗腎元兇。

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中華民國心臟學會理事長黃瑞仁指出，在台灣，第二型糖尿病病患併發心血管疾病的機率有1/3，而國外研究指出 ，每兩位糖尿病患就有1位死於心血管疾病，特別是65歲以上，心血管相關併發症死亡率更高達6成8。

因此，美國糖尿病學會（ADA）及歐洲糖尿病學會（EASD）共同發表2019年國際最新糖尿病治療指引，其中提及，為求達到良好糖尿病控制外，應關注生活品質與其他併發症、共病發生甚至死亡的可能性；因此強調糖尿病照護首要目標即為共病管理，如心、腎併發症，以及降糖是否能夠安全達標，降低未來因心血管疾病死亡之風險。

▲糖尿病控糖不佳，小心導致洗腎及罹患心血管疾病。（圖／達志／示意圖）

黃瑞仁進一步說明，糖友長期控糖不佳，就像把心臟泡在糖水中醃漬。有研究指出，糖尿病患者相較於一般人，會提早10到15年發生心血管疾病；而一旦同時併發糖尿病與心血管疾病，將減少平均壽命12年，切莫輕忽。

許惠恒則以臨床經驗提醒，門診中常遇到糖友受不正確訊息影響，誤以為糖尿病治療藥物會傷害腎臟，而不按醫囑服藥，反而讓腎功能快速惡化，甚至導致腎衰竭與洗腎。

兩位醫師共同提醒，台灣是洗腎王國，過去常有迷思歸咎於西藥濫用導致洗腎。事實上，過高的血糖，才是造成腎臟的負擔，呼籲糖友應遵從醫囑服藥控糖，才能降低心、腎併發症之機率。

本文授權轉載自【國家網路醫藥】