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多位員工罹癌死！鐵工廠老闆「狂吸粉塵40年」　胸悶就醫慘了

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▲▼工人,工廠,電鍍,焊接,鐵工。（圖／翻攝自pixabay）

▲鐵工廠的員工需要面對大量土石粉末、電銲煙塵，非常傷肺。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

這行業好傷肺！嘉義一名陳先生從事鐵厝、鐵皮屋翻修，長期吸入來自於電焊的煙塵、石棉板的細屑長達四十年，就醫後發現罹患肺腺癌早期，肺部出現纖維化的跡象，甚至身邊還有多位員工也罹癌往生，令他十分震驚。

大林慈濟醫院胸腔外科主任黃重傑指出，陳先生因工作因素，常在煙塵瀰漫的工地裡接觸土石、水泥等粉末，近年來發現工廠內竟有多位工作夥伴陸續罹患肝癌及肺腺癌，有的已是肺癌末期，就醫不到三個月就往生，加上自己近來經常出現胸悶的症狀，檢查報告顯示肺部纖維化，在右肺臟約近肋膜處，有兩個毛玻璃狀的結節陰影，最大約一公分，經手術切除後已順利出院。

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▲。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲黃重傑表示，目前使用低劑量電腦斷層掃描可大幅減少輻射線。（圖／大林慈濟醫院提供）

黃重傑指出，六、七十年代居家常見的石棉建材在施工或拆除時，都會產生大量石棉粉塵，而石棉是十分危險的一級致癌物，會導致肺癌及肋膜癌。許多工人長年沒有防護下吸入體內的大量致癌物早已蠢蠢欲動，須能早期發現治療，及早手術切除，是肺癌目前最好的治療策略，成功率可達80%。

那些族群得特別留心與定期檢查肺部？黃重傑表示，包括五十歲以上，長期吸菸的民眾與其家屬；長年工作於汙染環境或環境汙染地區的民眾；機車族與長期暴露油煙環境的家庭主婦或廚師；有肺癌家族史以及患有慢性肺阻塞、肺病等，都需要提高警覺。

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