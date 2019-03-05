腋下藏2顆臭氣彈...狐臭族群曝！愛喝酒、抽菸全中標

▲常喝酒、抽菸的人更容易出汗。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝承恩／綜合外電

身體動不動就出汗好困擾！特別是腋下藏有濃厚臭氣彈的狐臭患者，只要衣服穿多了，身體一悶住，就會開始散發氣味，讓旁邊靠近的人尷尬不已。專家指出，出汗本來就是人體的自然反應，但要注意無故出汗或者喜歡抽菸、喝酒的人，會更容易有臭味困擾。

根據美國健康網站《Prevention》訪問皮膚科醫生Corinne Erickson指出，當身體溫度超過37度以上，汗腺就會釋放汗液來調解溫度，皮膚表面也會開始蒸發汗水，而感到涼爽、舒適。汗水本身清澈無味，但他與皮膚上的細菌混合就會變成臭氣，長期下來還會衣服上留下汗漬。

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腋窩會無緣無故地出汗嗎？

有人體質容易出汗，往往多是家庭遺傳，Erickson也指出，身材比較精實的人也比較容易出汗，這樣在鍛鍊時可以保持身體涼爽、且耐力更佳。但要注意的是，並非常出汗就代表健康，如果你常喝酒、過胖、吸菸、發燒及遇到更年期，都會讓你汗水直飆。

▲容易出汗的人可使用體香劑或穿著深色的衣物。（圖／達志／示意圖）

ETtoday報導中提到，「多汗症」患者也有出汗困擾，病患因體內交感神經過度興奮，而導致排汗異常，一般出汗位置容易發生在手心、足底與腋下等。專家指出，甲狀腺機能亢進者，也會出現「一醒來就流汗，睡覺才停止」的現象，除此之外，身體遇到危險時，會出現戰鬥或逃跑的反應，進而刺激出汗。

專家表示，當你緊張、生病及血糖下降時，也會出現冒冷汗的情形。想要擺脫濕濕黏黏的腋窩，有的人會選擇使用止汗劑、體香劑等，使汗腺暫時堵塞，或是選擇顏色較深的衣服，如黑色、海軍藍等，避免汗漬太明顯。若是嚴重的多汗症病例可使用口服藥或在腋下注射肉毒桿菌等，可緩解出汗長達6個月，或者請醫師評估是否能夠選擇以手術切除汗腺。