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就怕跟不上時代！公司徵才只肯收「年輕人」...你能守住飯碗？

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▲職場,同事,人際。（圖／取自pixabay）

▲職場變化大，人事變遷也很快速。（圖／取自pixabay）

文／黃珮婷Betty

最近和一位正在中國找工作的人聊天，他感嘆現在真的是「長江後浪推前浪」的時代。總經理的缺，招募的是三十五歲左右的，而行銷總監，則招三十二歲左右的，根本就逼死他們那一群念完研究所、當完兵就已經二十六歲的人。

企業組織裡，八○後的同事占了四十％以上，世界改變的速度越來越快，競爭愈來愈激烈。年紀漸長的，面對年輕的後浪，到底累積了哪些稱得上是「優勢」的能力呢？

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這讓我想起以前一位老闆曾經和我說，她對我的期待是五年後再相見時，她可以用wise（智慧）取代smart（聰明）來描述、稱讚我，這期許，我一直謹記於心。

但什麼是smart，什麼是wise呢？我自己的定義是，把事做好是smart，把事做好、更把人做好，就是wise。事情做好，你會鋒芒畢露，做好事加上做好人，就會深藏不露。

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有一位令我非常敬佩的董事長，他在專業領域上人人都尊敬稱他是博士。在台灣，如果說他是第二，沒有人敢說自己是第一。跟著他做事的時候，我更深深體會到這位博士董事長的智商、情商都是雙料冠軍。他深知自己的專長，在擅長的領域當仁不讓，產品研發、對外關係，一手包辦；但是在行銷、業務、營運，他充分授權。

有一次在會議中，他和營運團隊的意見分歧，他緩緩地敘述自己的意見，最後加了一句：「我就是從一個消費者的角度給大家意見，至於結論，你們決定。」之後也真的絕不插手議論。

▲▼工作,職場。（圖／翻攝PEXELS）

▲產業經驗、處事智慧，是越老越值錢。（圖／翻攝PEXELS）

他是業界巨擘，剛開始在各式各樣產業聚會的場合，在業界大老環伺的聚會中，我沒有朋友，又有年紀上的差距，加上剛剛進入食品產業，常常拿著一杯飲料不知所措的站在角落，不曉得該怎麼辦好。他總是微笑的走向我，領著我，一位位地介紹他同業的朋友以及客戶廠商給我，不厭其煩地請這些大老們好好照顧我，甚至還對大家說，我在工作上怎麼幫助他。任誰在這樣的照顧下肯定心悅誠服，他有什麼要我去完成的任務，也鐵定使命必達。

的確，聰明與智慧間的分寸拿捏經磨練與淬鍊後，更清晰易辨。

● 在生意上要斤斤計較，但對人要能隨和灑脫。

● 看數據要過目不忘，但能熟知哪些數字該馬虎健忘。

● 對堅信有益的要把持己見，但洞悉錯誤要能善於變通。

● 待團隊要人人平等，但為爭取團體福利要能悉心竭力。

● 要保持博學多聞，但能時時警惕備有從頭學起之心。

面對人群要平易近人，但懂得收放之間的高冷孤介。

時刻保持好這方方面面各種象限的平衡，或許就是前浪的價值所在，但惱人又永遠讓我們無法追趕上的，是這分分秒秒都在改變中的世界。

愈資深，就要會做事，更要懂得做人；聰明與智商是基本，智慧與情商才是加分；這樣才能在後浪推前浪中，享受著衝浪的快感，而不是秒死在後浪推來的沙灘上。

本文摘自《下個十年，你在哪？》／ 黃珮婷Betty（百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監）／時報出版

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關鍵字： 職場人生 飯碗 年輕人 老鳥 工作經驗 上班族 黃珮婷Betty 下個十年你在哪 時報出版
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