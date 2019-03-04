最重視健康星座「天蠍奪冠」！2萬筆健檢資料揭密

▲健康檢查可以透露出民眾對自我健康的重視。（圖／澄清醫院提供）

生活中心／綜合報導

身體健康檢查，是一項民眾自主性很高的健康管理，澄清醫院柏忕健康管理中心統計分析近三年的兩萬筆健檢資料與十二星座比對，由天蠍座奪魁，或許與天蠍座民眾深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強、堅持追求事情真相的特性有關。尤其水象星座對自我健康重視程度最高。

澄清醫院柏忕健康管理中心最近針對近三年的兩萬筆健檢資料，進行大分析比對， 發現前五名分別為天蠍座、處女座、射手座、天秤座、雙魚座，其中天蠍座大幅領先其他星座。總體來看，水象星座（天蠍、巨蟹、雙魚）對自我健康重視程度最高 ，其次是土象星座（金牛、處女、魔羯）、火象星座（牡羊、獅子、射手），而風象星座（雙子、天秤、水瓶）排名最低。

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柏忕健康管理中心主秘江志明表示，或許個性會影響對個人健康檢查的決定，但從健檢的結果分析，現代人因工作過勞、環境汙染、以及先天遺傳性疾病等問題，造成許多疾病都有年輕化的趨勢，但等到身體亮紅燈時才就醫多以為時已晚。

▲飲食、運動、生活習慣越差，都會讓疾病有年輕化的趨勢。（圖／翻攝自pixabay）

進一步統計分析，近三年兩萬筆接受健檢的星座，天蠍座佔9.6％、處女座佔9％、射手座佔8.95％、天秤座佔8.92％、雙魚座佔8.68％。顯示與星座的特性有所關係，因為天蠍座深謀遠慮、直覺敏銳、執行力強、堅持追求事情真相；處女座追求完美、永不氣餒、事事小心謹慎；射手座天生樂觀、行動力強、很好的判斷力；天秤座邏輯強善分析、優雅浪漫、適應力強。

柏忕健康管理中心主秘江志明強調，星座對於健檢的數據，是一個有趣參考值，重點在提醒民眾正視自我身體健康，現代人對於健檢還是有許多迷思，例如年長者才需要健檢、健檢項目越多越好、健檢是替自己找麻煩。他認為，預防勝於治療，現在大多疾病都有年輕化的趨勢、文明病問題也越來越多，應該即早透過健檢來了解自身的身體狀況，但項目應隨著年齡、生活習慣、職業、家族史、過往病史等因素來考量規劃，當然也不要害怕發現問題，而是要即早解決問題。

柏忕健康管理中心曾在3年多前發表「健檢觀念大調查」，當時發現高達3成的國人從來沒有做過健檢，甚至保養車的時間與費用比健檢還多，逃避健檢的原因不外乎是「省錢、裝忙、裝懂、裝傻」，而當時在星座分析上，土象星座整體重視健康程度最高，最低的則是風象星座。