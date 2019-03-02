降血糖、抑制脂肪肝！　專家激推「辛香料」＋「綠茶」

▲辛香料有助於脂肪肝惡化。（圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

文／栗原毅

其實辛香料與茶、酒、甜點等嗜好品之中，也有健康功效特別突出的食材。最具代表性的食材就是肉桂。二○○三年，美國的理查‧安德森博士針對六十名糖尿病患者進行一項實驗，證實肉桂具有降低血糖值的功效。肉桂在日本是很少使用的辛香料，大都是以肉桂棒搭配紅茶一起飲用。

各位較熟悉的生薑和大蒜也非常有益健康。生薑含有的薑辣素具有擴張血管的作用，擴張血管不只促進血液循環，也能燃燒脂肪。這就是吃生薑可以溫暖身體的原因。大蒜的味道成分大蒜素進入體內後轉換成蒜硫胺素，可促進醣類代謝。實驗證實，大蒜素也能促進胰島素分泌。雖然大蒜的味道有些嗆辣，但具有卓越的雙重功效令人心安。實驗證實綠茶含有的兒茶素有助於降低血糖值和膽固醇值。養成吃飯時搭配綠茶的習慣，絕對有益健康。到超商買飲料時，買茶會比清涼飲料或運動飲料更好。

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除了綠茶之外，麥茶、紅茶與抹茶也是好選擇，但我最推薦兒茶素含量較高的綠茶。綠茶的兒茶素可以消除活性氧，對於肝臟生成的活性氧最有效。由於具有抗氧化作用， 因此有助於抑制脂肪肝惡化成非酒精性脂肪肝炎（NASH）。

本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社