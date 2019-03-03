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居酒屋喝酒小心別碰「這一味」！　小心脂肪肝找上你

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▲▼ 威士忌。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲想要遠離脂肪肝就要喝蒸餾酒。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

文／栗原毅

酒有許多種類。接下來為各位檢視對肝臟較溫和的酒類。大致來說，酒可分成蒸餾酒與釀造酒。蒸餾酒指的是溶液加熱後形成水蒸氣，冷卻並回收水蒸氣製成的酒。簡單來說，蒸餾酒沒有任何雜質，也就是說，蒸餾酒不含任何醣類。另一方面，釀造酒是使穀類或水果發酵後釀製成的酒，因此內含醣類。若想遠離脂肪肝，蒸餾酒是比較好的選擇。

▲▼酒類的醣類含量排行榜。（圖／今周刊出版社　提供）

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▲酒類的醣類含量排行榜。（圖／今周刊出版社　提供）

‧蒸餾酒：威士忌、燒酎（日本燒酒）、伏特加、琴酒
‧釀造酒：啤酒、日本酒、紅酒
最近市面上還出現了標榜「零醣類」的發泡酒與日本酒。若喝得習慣，不妨選擇這類酒來喝。雖說燒酎可以喝，但居酒屋賣的沙瓦千萬不要碰。沙瓦是燒酎加碳酸果汁調製而成的酒精飲料，含有大量醣類。加上味道很好喝，很容易讓人一杯接一杯，以致急速升高血糖值。

既然如此，現榨葡萄柚沙瓦是否可以喝？ 答案仍是否定的。水果含有的果糖是最危險的醣類。酒精與水果的組合，是披著羊皮的狼。各位還要注意梅酒。近年來梅酒形成一種時尚，深受年輕女性的喜愛。不過，和以前傳統做法一樣，現代的梅酒添加大量砂糖製作。很多人誤以為梅酒是健康飲品，很容易過度飲用，很有可能對身體造成危害。

大家都知道紅酒含有大量多酚，與可可多酚一樣，具有抗氧化作用。法國人經常吃肉喝酒，但罹患血管疾病的比例很低，醫界認為，這都是紅酒的功勞。吃飯時搭配紅酒可以攝取多酚，各位不妨多加參考。

本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

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