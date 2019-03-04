磁場合＝有錢賺！12生肖「貴人方位」曝：龍族創業趁現在

▲豬年想要發財致富，要注意辦公、居家擺設及貴人方位。（圖／記者楊雅琳攝）

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易經財經專家陶文在其新書《2019豬年開運賺大錢》指出，己亥豬年是60年出現一次的典型「過路財神年」，這一年中整個社會的氛圍都在繞著錢打轉。然而，如果方法與磁場不對，你和錢之間，就像兩塊同性的磁鐵碰撞一樣，只會愈追距離愈遠。如果你很想賺錢，如果你很想發財致富，只要願意執行，

不需要花大錢，也不需要把住宅或辦公室搞得神秘兮兮，自然的元素，美觀的擺設，就可以開運，因為陶文認為「自然才是最好的風水」。

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【鼠】廣結善緣用對策略，開啟兩年好運勢

老鼠們的本命五行屬水，方位在正北方。2019己亥太歲五行也是屬水，對於人際關係而言，這是個理想的流年。只是己亥太歲天干的土氣卻是老鼠們的「土煞星」，因此最需要「金星」舒緩與化解。白色、灰色與金色是「金星」的色系，老鼠們宜多加利用，好風水就該從穿著開始。

正西方的「酉」和西南方的「申」，都是老鼠們十分理想的旺運方位。正西方宜擺放「金雞報喜」雕飾，西南方則宜擺放「馬上封侯」雕飾與一盆陰陽水，「化煞為權」是這些風水布局的目的，也就是化阻力為助力。正北方也適宜擺放猴子造型雕飾，白色材質為佳。不過蝴蝶蘭和鹽燈比較容易喚醒沉睡的財富星。

貴人方位：正西、正北方和西南方。

貴人生肖：猴子、雞、龍。

【牛】多點時間和家人相聚，好氣氛就是加分的能量

牛的本命五行屬土，喜歡火和土生助的五行元素，顏色是紅色、紫色和黃色，方位則是東北、正南、西南方。己亥豬年是個水氣十分旺盛的流年，對於牛族們而言，更需要這些本命生助的元素，否則即便「坐擁金山」，還是會抱怨神仙。

己亥豬年的「正南方」是「劫財星」聚氣之處，牛族們在屋宅和辦公室此方擺放鹽燈，可化劫財為生財，同時讓家充滿生助的旺氣。「西南方」擺放「陰陽水」，以及「白水晶」球或擺件，既可化解「五黃煞」，又可提升事業能量。在手機或隨身物件貼上「加一百福圖」，隨時讓自己福氣滿滿再加一。

吉利方位：東北方、正南方、西南方。

貴人生肖：蛇、兔子、雞、老虎。

【虎】心動不如馬上行動，先付出就會富足

老虎的五行屬木，自然最喜歡生助的五行與方位，那就是水和木，以及東南方、正東方和正北方。喔！對了還有東北方，因為老虎也喜歡山林。2019己亥豬年的水氣旺，是老虎的生助年。水氣夠了，如果增加木氣和火氣的調和，則整體運勢容易獲得報表式的翻轉。

在住家和公司的正東方與東南方擺放一盆陰陽水，將會提升人緣磁場，而在正北方點一盞「文昌燈」，則提升職場人氣與事業貴氣，傳統鹽燈是最理想的選擇。東北方代表山林的位置，則宜擺放黑曜石貔貅，讓財運旺盛的流年，獲得神獸的守護。

流年幸運顏色：綠色、藍色、咖啡和紫色。

流年幸運方位：東方、東南方、東北方、正北方。

流年貴人生肖：豬、老鼠、老虎、兔子。

【兔】面對如意善加運用，事業成就獲得肯定

2019年兔子們面臨的是「五行嚴重不協調」的困擾。讓本來最喜歡見到的相生元素「水」，反而成為了今年最大的忌諱。因此藍色與黑色也就成為了宜減少運用的色系。面對五行失衡的今年，風水布局十分重要。隨身配戴好虎造型珮飾，為的是把「歲合星」帶在身邊，藉此接納「歲合星」的能量，改變五行失衡的狀態。

屋宅的東北方擺放白色礦石，例如白水晶、透石膏……，化解「病符星」厄勢力，改善健康星的氣場。西北方點一盞「長明燈」，提升貴人能量，並且讓「歲合星」更到位地轉化運勢。

貴人方位：東北方、正東方、東南方和正南方。

貴人生肖：老虎、兔子、馬、羊。

【龍】走出「歲破」陰影，把握機會就能開運

龍的本命五行屬土，相生和助益的五行是火和土，而紅和黃是吉利顏色系列，本命幸運方位為南方與東南方。2019己亥豬年，太歲五行水氣沈重，流年運勢容易被焦慮所籠罩，因此有必要執行化解策略。木與火是最理想的轉運元素，若搭配土星則五行相生有序，極容易讓創業成功，名利雙收，健康星獲得呵護。

住家與辦公室的正南方，擺放一盞長明燈，既可使家庭整體運勢獲得平安順遂的提升，又可化解劫財星氣勢，可以是一般的檯燈、立燈，最好是具有能量的礦石或鹽燈。隨身攜帶虎眼石珮飾，則是最聰明的選擇。

流年幸運方位：東方、東南方、正南方、正西方。

流年貴人生肖：老鼠、猴子、兔子、馬。

【蛇】掌握關鍵機會，化危機為轉機

理想的風水布局是最有效、最直接、最快速的轉運策略。2019年沖太歲的蛇族們是最需要轉危為安的生肖，因此風水布局之舉馬虎不得。蛇的本命方位在東南方，本命五行屬火。「座東朝西」和「座東南朝西北」是理想的風水方位，辦公桌和床位都適宜。

只是在水氣旺盛的今年，蛇族們有必要在這些方位擺放綠色植物盆栽或蝴蝶蘭、花卉，具有神奇的旺運效果。「歲合星」是蛇族們今年化解「歲破」的轉運吉星，而「歲合星」的代表圖騰是「老虎」，隨身配戴老虎造型珮飾，亦可用貔貅取代老虎。

流年幸運生肖：老虎、兔子、馬。

流年幸運方位：正東、東南、正南。

【馬】幸運的一年，善設目標心想事成

馬人的本命方位在正南方，五行屬火。木與火是生助的吉利五行，而吉利方位也以「座南朝北」、「座東南朝西北」和「座東朝西」為佳。本命吉利色系則是綠色、紅色、紫色、橘色和咖啡色。2019己亥豬年，紅色和紫色依舊是理想色系，不過如果同時搭配粉綠色系，則運氣的轉動會更圓滿。

今年的馬人是幸運的生肖之一，只是幸運磁場並沒有真正啟動，而這個啟動鑰匙需要「木」的元素，以生肖圖騰來說是兔子和老虎，而這兩個生肖也正好都是「歲合星」。屋宅的西北方擺放或懸掛「歲合星」圖騰或雕飾，具有啟動的神效。木化石與虎眼石擺件值得參考。

流年貴人方位：正東方、東南方和正南方。

流年貴人生肖：猴子、雞、老虎和兔子。

【羊】啟動幸福流年，許什麼願結什麼果

本命五行屬土的羊，喜歡火的相生和土的助益，紅色和黃色是吉利色系。方位則以正南、西南、東北為喜。水氣旺盛的己亥豬年，羊族們需要的五行元素是火，因此紅色、紫色和橘色成為了流年好運色系。如果再搭配木的元素，則可化解太歲的水氣，又可生助羊族們的幸運火氣。好風水從穿著開始，因此衣服、配件皆可採取這樣的色系搭配。

在屋宅和辦公室的正南方擺放一盞「長明燈」，不但可化劫財為生財，同時也提升了流年幸運能量。在客廳或辦公室擺放木雕的駿馬，更有機會讓「歲祿星」長相左右，值得提醒的是馬頭務必向外。

流年貴人方位：正南方、西南方、正東方和東北方。

流年貴人生肖：馬、蛇、兔子、老虎、羊。

【猴】瞄準目標大膽嘗試，承接不可能任務

猴子本命五行屬金，方位在西南方，有利的五行元素土和金，理想的方位「座西南，朝東北」和「座西朝東」，以及「座西北，朝東南」。

2019年己亥豬年水氣旺盛，讓猴子們有機會文采飛揚，不過穩健磁場不佳，因此容易形成「動有餘，靜不足」的窘況，於是「土星」成為了流年最需要的開運元素。再搭配木、火的能量，則這一年豈只是逍遙自在而已。

大自然的礦石是最理想的開運聖品，也是同時具有土、金元素的物件，在屋宅的西南方擺放「樹化玉」、「白水晶」或「透石膏」，不但可旺元神，同時還化解了流年「五黃煞」的厄勢力。

流年貴人方位：西南方、正東方、東南方和正南方。

流年貴人生肖：馬、老鼠、龍、雞。

【雞】用行動掌握住機會，才華將換回銀子

雞族們的本命五行屬金，方位在正西方，生助的五行是土和金，顏色是黃色、白色、金色和銀色系列。

己亥豬年水氣很強，所以最理想的五行是木，而理想的風水布局是在屋宅或辦公室的正東方和東南方位置擺放綠色闊葉盆栽，提升方位磁場，既旺財氣又添貴氣。同時也宜擺放馬的造型雕飾，材質以木為上，綠色水晶亦佳，例如孔雀石、螢石和樹化玉。

需要提醒的是馬的雕飾與圖畫，馬頭務必向外，以便旺功名利祿。另外，在正東方和東南方擺放內至陰陽水和綠色植物（黃金葛）的圓形魚缸，具有提升貴人運勢的神效。

流年貴人方位：正東方、正南方、東北方。

流年貴人生肖：老虎、雞、猴子、馬。

【狗】安太歲化煞為權，突破流年瓶頸

狗族們的五行屬土，此種穩定與忠誠的元素是先天優勢，也是今年最需要維持的部份。

己亥豬年的水星十分強勢，對於狗族們而言是一種動盪與不安，因此需要木星與火星的搭配，讓整體流年五行進入順暢狀態。如此一來，包括家庭、健康、事業和財運的整體運勢都有機會獲得穩定性的發展。

在屋宅和辦公室的西北方，用紅色布局或擺放紅色飾品、地毯，更可點一盞「貴人燈」，具有提升運氣，催貴發富的作用。另外，開運密碼是「歲合星」。

吉利方位：東方、南方、西南方。

貴人生肖：老虎、馬、兔子。

【豬】幸福不勞碌，真正斜槓人士

這是個一定要好好為自己布局好風水的流年。沒錯！就是因為「犯太歲」。豬族們的本命五行屬水，本命位置在西北方。而2019年的流年太歲位置也在西北方，此種氣勢重疊的現象，傳統命理被稱為「伏吟」，是一種「芒刺在背」的形容。

事實上，只要運用得當，此種能量重疊的現象，是助力而非阻力。在屋宅或辦公室的西北方，擺放一個老虎造型的雕飾，顏色以白色為佳，可以用陶瓷或白水晶。不過傳統概念中老虎會傷人，因此可以用「貔貅」代替，而喜歡貓的人也可以懸掛貓的圖騰或擺放雕飾。

吉利方位：正西、西北方、東北方。

吉利顏色：白色、黑色、綠色、咖啡色。

本文摘自《2019豬年開運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版