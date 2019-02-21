早餐店愛用塑膠袋「塑化劑全吃下肚」？專家揭真相...安啦！

▲不少早餐店家都會用塑膠袋裝熱食，讓許多民眾擔心會有塑化劑問題。（圖／食力提供）

文／黃宜稜

到早餐店外帶餐點，可以看到有些店家直接將剛起鍋的蛋餅、吐司或漢堡裝進塑膠袋，而熱騰的飲料也直接被裝進飲料杯中，再附上塑膠吸管；就連內用，也可以看見送上桌的餐盤被套上一層塑膠袋，食物就直接放在塑膠袋上，讓人不禁擔憂每天吃進那麼多塑膠，會讓我們吃成塑膠人嗎？

不是每個材質的塑膠袋都適合承裝熱食

首先來看看塑膠袋。市售塑膠袋材質百百種，而可能被早餐店用來裝餐點或套在餐盤上的，則以聚乙烯（Polyethylene， PE）與聚丙烯（Polypropylene，PP）為主，其中PE又可分為高密度聚乙烯（High-density polyethylene,HDPE）與低密度聚乙烯（Low-density polyethylene，LDPE），進一步分析發現到：

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【HDPE】

耐熱溫度約90~110°C，具有耐酸、耐鹼、耐油、阻水、阻氣等特性，外觀多半不透明，摩擦時會有沙沙的聲音。

【LDPE】

耐熱溫度約70~90°C，具有耐酸、耐鹼、耐油、耐酒精、耐水等特性，外觀為半透明或不透明，耐熱溫度較低，不適合承裝熱食。

【PP】

耐熱溫度約90~140°C，具有耐酸、耐鹼、耐油、耐酒精、可煮沸等特性，外觀較有光澤。

由上述資料可以得知，使用HDPE、PP的塑膠袋承裝食物，其耐熱溫度與特性皆在安全範圍內，而需要注意的是LDPE，因為其耐熱溫度較低，若是用來承裝熱騰騰的食物或湯麵，確實可能造成部分物質溶出，長期食用可能對健康產生危害。不過市售塑膠袋在外包裝上都會明確標示出材質以及耐熱溫度，店家只要有注意，就不太會發生食安問題。

早餐店飲料杯與塑膠吸管有吃進塑化劑的風險嗎？

接著來看看飲料杯與塑膠吸管，最常被討論的問題就是塑化劑，特別是網路謠傳「塑膠吸管是用聚氯乙烯(Polyvinyl chloride,PVC)做的，因此喝飲料時會順便把吸管中的塑化劑吃下肚。」

不過真的是這樣嗎？

其實塑化劑只是一種代名詞，主要是指能讓塑膠更具柔軟、更具有可塑性的物質，例如水、植物油、檸檬酸到矽油等都可能是塑化劑的成分，因此許多PVC的製品（例如保鮮膜）必須在製造過程中添加塑化劑，才能讓成品更加柔軟，至於其他材質的塑膠製品則根本不需要添加塑化劑，若額外添加反而會讓產品無法成型。而早餐飲料杯主要分為塑膠杯與塑膠淋膜紙杯，材質皆以PE與PP為主；再來看看塑膠吸管，最常見的材質為PP，因此早餐飲料杯與塑膠吸管自然不用太擔心塑化劑的問題。

業者應善盡把關義務 消費者購買時仍須仔細留意！

當然，身為外食族，很難清楚了解早餐店業者使用的塑膠袋材質是什麼，因此只能從外觀上留意，若是塑膠袋有遇熱萎縮的現象，或是出現異味、質變等，就不要再食用了。跟大家分享個小故事，《食力》編輯團隊曾有人在購買湯麵時，看見店員隨手拿起一個塑膠袋，將熱到還在冒煙的湯麵裝進去，塑膠袋瞬間就變形、萎縮了，結果那袋湯麵當然沒有人敢吃。

其實早餐店每日要消耗的塑膠袋數量真的很龐大，為了健康也為了環保，大家還是盡量自行準備可重複使用的餐盒與餐具，不僅能為環保盡一份心力，也能夠讓我們吃得更安心。

你應該要知道的食事

早餐飲料杯主要分為塑膠杯與塑膠淋膜紙杯，材質皆以PE與PP為主；再來看看塑膠吸管，最常見的材質為PP，因此早餐飲料杯與塑膠吸管自然不用太擔心塑化劑的問題。

本文由食力food NEXT【早餐店的食物都用塑膠袋裝會讓我們吃成塑膠人嗎？】授權提供

