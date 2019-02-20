3大超夯減肥飲料你有在喝？藥師曝飲用關鍵...小心越減越肥！

▲減肥是不少人一輩子的課題，市面上也越來越多瘦身產品。（圖／達志示意圖，下同）

文／微笑藥師

減肥瘦身總是不退流行的話題，除了市售琳瑯滿目的瘦身膠囊外，最近很流行各種減肥茶飲，到底效果及安全性到底如何，是否每個人都能採用，或有無特殊禁忌及注意事項呢？

最近網路超夯的三種減肥飲料：綠拿鐵、非洲芒果茶、防彈咖啡，你有搭上風潮嗎？該選擇哪種配方呢？讓我們來一一比較！

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1. 非洲芒果茶

非洲芒果產地顧名思義，產地在非洲西部，和我們每年夏天在台灣吃到的芒果，有很大的不同。非洲芒果的種子中提煉出的活性成分一直被當地村民廣泛使用，從抑制飲食，到降低食慾，都有一定成果。

體外研究發現非洲芒果種子萃取物能藉由調節PPARγ及glycerol-3 phosphate dehydrogenase抑制脂肪生成，再加上調整瘦素（leptin）與脂聯素（adiponectin）的作用，影響體脂，但目前仍未釐清是哪個成分的效用。

目前研究顯示每日餐前給予超重和/或肥胖的志願者150毫克非洲芒果籽萃取物兩次，有助於改善體重和代謝症候群的各種參數指標。這些臨床結果，呼應之前發表關於非洲芒果種子萃取物調控脂質代謝途徑的基因表現.但由於該研究是非洲芒果萃取物原料廠商贊助的研究，所以證據的公平性仍有待求證。

目前針對非洲芒果用於減重減脂的文獻相當有限，有的研究設計不夠嚴謹，有的基於廠商贊助影響公正性，所以目前沒有足夠研究去證實非洲芒果種子萃取物的減重效益，仍須更嚴謹的研究證實其效用。

非洲芒果安全性高，大部分研究報告提到的副作用都很輕微，症狀包含頭痛、難以入眠、脹氣。不過，有個案報告顯示因服用非洲芒果引起腎衰竭，因此為安全起見患有腎病的人建議避免食用含有非洲芒果的產品。

▲專家提醒，減肥若不配合飲食調整，反而容易越減越胖！

2. 綠拿鐵

網路「綠拿鐵」是指利用青江菜、小松菜、小白菜、地瓜葉、菠菜、萵苣、蘿蔓葉、A菜等9種蔬菜（可單選或混搭）搭配水果或橄欖油，食材搭配分量比例約「蔬菜3：水果7」，藉由果汁機或調理機充分攪拌製成。

綠拿鐵減肥法為三餐及點心全由綠拿鐵取代，或吃一些健康零食（水煮蛋、無調味堅果、蘋果、芭樂、西洋芹、胡蘿蔔、小黃瓜和其他清脆感的食物等）充饑。並且避免攝取加工食品、精製醣類、肉類（紅肉）、牛奶、乳酪、酒類、咖啡、汽水、油炸類食物，以及精製碳水化合物（白飯、白麵包、麵食、甜甜圈等），每日建議喝足2000c.c.的水分。

這種飲食策略的確可以彌補一般蔬菜維生素及纖維攝取不足，再加上少糖少油，對於腸道的調整也有幫助，甚至擺脫重油重鹹的飲食習慣。不過綠拿鐵飲食中綠色蔬菜未汆燙過即生食，整體含鉀及草酸量可能較高；再者，水果中含有大量糖分，打成果汁後更容易被快速吸收，反而容易發胖。

整體來說，這樣的飲食方式，因為攝食不夠均衡，還是存在著健康風險，因此一次最多只能實施10天，最多進行連續兩次而已，也就是不超過20天。

適合體重超重或肥胖、高血壓、高血脂、高血糖的人，但營養不良、低血壓、低血糖的人並不適用；兒童、青少年、老年人及孕婦、哺乳期婦女，也都不適合；痛風、易結石、糖尿病、服用抗凝血劑的民眾則必須要在醫護人員指導下進行。

補充一點，事實上沒有什麼「排除囤積體內的廢物及毒素」或「血液淨化」的說法，想要真正排毒，充足的運動及水份攝取才是王道！

▲綠拿鐵減肥法為三餐及點心全由綠拿鐵取代或吃一些健康食物。

3. 防彈咖啡

「防彈咖啡」主要是以1湯匙牧草飼養牛隻製作的無鹽奶油、1湯匙椰子油、再加上1杯240c.c.有機黑咖啡調製而成。防彈咖啡減肥法是早餐一杯防彈咖啡後，直到中午不再進食，午餐吃少量蛋白質、大量蔬菜和健康油脂，晚餐在8點前吃完，並且只吃水果。

防彈咖啡幫助瘦身的原理來自生酮飲食，透過大幅降低碳水化合物在飲食中的比例、只攝取少量蛋白質，並提高油脂在飲食中的比例，強迫身體去分解體內脂肪來提供生活所需的熱量，讓身體進入「酮症」(ketosis)狀態，進而達到體內燃脂及瘦身的效果。

生酮飲食雖然能有效率的瘦身，但它其實是風險較高的飲食法，有研究指出，短期使用生酮飲食（開始4周內），可能發生的副作用：脫水、腸胃道不適（噁心、嘔吐、便祕、腹瀉）、尿酸增加、總膽固醇增加、電解質低下。因此，進行前一定要先評估自己的身體狀況，而且一定要在醫師和營養師指導下實行。

如果擅自進行的話，可能會酮酸中毒，並引發腎衰竭、影響腦部功能、昏迷等問題。此外，也建議不要長期使用生酮飲食法，長期進行生酮飲食法，可能會帶給身體負擔，甚至因為高脂肪攝取，而增加心血管疾病風險。

再者，咖啡可能刺激腸胃，再加上椰子油、奶油屬高脂食物會降低腸道蠕動速度，減少飢餓感，但也會增加腸道負擔，所以腸胃功能不佳的人（胃食道逆流、胃炎患者），不建議飲用防彈咖啡。

而有心臟疾病、脂肪肝或脂肪性肝炎、膽結石患者、高血脂（尤其是高三酸甘油酯）、痛風或高尿酸、曾罹患過急性胰臟炎的人，也都不適合飲用。

補充一點，如果早餐除了喝防彈咖啡還搭配其他食物，而且整體飲食沒有調整，澱粉攝取量與以往一樣，你就只是喝了杯高脂的咖啡，減肥一定失敗，而且還可能變胖。

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