逛賣場7種「超加工食品」別買！法國研究：吃越多越早死

點評: 我的天天天，不敢吃了！



▲超商、賣場內的「超加工食物」吃多恐增加早死風險。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導



現代人三餐不正常，下班後又懶得下廚，選擇超商、賣場各種微波料理或便當超省事！不過這類加工食品添加大量糖、鹽，恐對健康造成影響。法國一項長達7年的問卷調查發現，常常吃這種「超加工食物」可能使死亡風險提高14%，且與早死猝逝有所關聯。

根據《Live Science》報導，所謂的「超加工食物（ultraprocessed foods）」指的是使用高鹽、高糖等各種食品添加劑，讓食物維持在隨食可食用的狀態。11日刊登於《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）的研究寫道，在過去幾十年中，超加工食品的銷售量大幅增加，可能會導致非傳染性的慢性疾病，如肥胖、高血壓和癌症，但並非這種食物本身增加死亡率，而是長期攝取這些添加物，會提升罹患慢性疾病的風險。

有鑑於現代人愛吃加工食物比例攀升，法國巴黎大學研究人員分析了4.4萬名45歲以上的成年人數據，受測者必須完成24小時內食用的食物的問卷調查。在這份追蹤長達7年的問卷調查中發現，受測者每增加10%超加工食品的攝取量，就會增加14%的死亡風險。

報導指出，超加工食物是通過多種工業過程製造出各種現成食品，除了含有大量糖、鹽、脂肪、還包括維持風味與顏色的甜味劑、乳化劑等添加劑。其中常見的包括零食、冰淇淋、糖果、加工肉品、微波便當、蛋糕、餅乾等等都屬超加工食物。



▲加工肉類製程的添加物，經過高溫烹煮恐產生致癌物。（圖／達志／示意圖）



該研究指出，超加工食品含有高水平的鈉，纖維量則偏低，這種營養成分的組合可能使罹患非傳染性疾病風險增加，例如心臟病和癌症。研究人員表示，製造過程中的添加物可能產生有害影響，像是加工肉類中添加硝酸鹽或是亞硝酸鹽，經過高溫烹煮會產生稱為多環芳烴（PAHs）的致癌物。另外，包裝或儲存加工食品，會使用雙酚A（BPA）等物質，可能干擾體內荷爾蒙分泌異常。

加工食品為生活提供更多便利性，巴黎大學營養流行病學主任Mathilde Touvier也說，雖然不該斷言吃這些加工食品會增加死亡率，但了解超加工食品和健康的關聯卻是有意義的。