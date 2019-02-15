減肥免節食！天天被說「你瘦了」2週爽瘦1kg　心理專家：是真的



▲你的身邊也有胖子嗎？想要幫助她減肥，天天跟她說一句「妳瘦了」！（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／採訪報導



過年久坐打牌加上狂嗑零食，餐餐大魚大肉加持下，被養成臀寬腿粗腹凸的小胖子嗎？放完假後恢復上課上班，頓時感到衣服有點緊繃，才驚覺自己變胖想瘋狂運動減肥，卻不見體重下降？想要節食減肥最後卻減出一堆病？不用這麼辛苦，因為日本綜藝節目有一招「快速瘦」，只靠3個字就能爽瘦，就連專家也證實：是真的！

日本綜藝節目《さまぁ～ずの神ギ問》曾做過一個實驗，追蹤一名想減肥卻毫無動力做運動的28歲居酒屋女服務生瀧川久美子，安排她的朋友及居酒屋的客人、員工共30人每天對她說一句「妳瘦了」、「妳臉變小了」等等方法刺激，看看是否會出現減肥效果。最初她聽到客人說她變瘦時，並無立馬認同甚至會反駁，但在客人離開後，她會開始在意自己的外表。

瀧川久美子的家人說，她本來是個超愛喝啤酒的人，但在聽到旁人說她瘦了後，決定戒酒，且開始上健身房諮詢並且做運動。2週以後，她的體重從實驗前的69.3公斤，真的瘦了1公斤，也開始和異性約會了！就連她的健身教練也說，瀧川久美子很努力減肥，雖然只瘦了1公斤，但對於一個不愛運動的女生來說，已是很大進步。



▲瀧川久美子靠天天被說「你瘦了」激起減肥慾望，2週瘦了1公斤。（圖／影片截圖）

連瀧川久美子的教練也表示，久美子很努力減重，雖然只輕了1kg，不過對於一個從未做運動的女生來說，已經很大進步。

對於該減肥法是否真的有效，《ETtoday健康雲》採訪香港心理暨兩性專家隼人，他認為此「心理刺激」真的會影響一個人的想法，「當你自己認為自己是胖，你就先入為主覺得自己不會瘦吧？但當有人跟你說你瘦了，你有變瘦，就算當下一刻不是事實，但你也會開始想難道自己真的有變瘦嗎？」突然對減肥這件事有了無比的信心，加上對一個人說「你瘦了」也算是一種鼓勵和稱讚，惟有不斷的讚賞他人才是讓人進步的動力，而批評、嘲諷等激將法是毫無用處的。所以從今天開始，對你身邊的胖子說「你瘦了」鼓舞他們減肥吧！