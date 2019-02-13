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幫哭哭！2019「最容易遇渣男」4可憐星座女　妳也超衰上榜？

點評:這個真的太慘，只能幫哭哭...
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▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）
▲遇爛人無數的妳好想脫單，卻又害怕遇到渣男嗎？（示意圖／記者曹悅華攝）

生活中心／綜合報導

自嘆情路坎坷，在2018年已被傷得體無完膚的妳，已對愛情失去信心了嗎？尤其對於「渣男」這種擅長虛偽的生物，往往防不勝防，他們容易博取他人信任，即便小心提防，仍有大大的機會遇到。陸媒占星網站《星座屋》統整出2019年最容易遇到渣男的4個星座女，只能提醒女網友們好好保護自己，別被三兩句甜言蜜語哄得失去理智，誤必小心。

1.雙魚座
浪漫雙魚以為新年會有新氣象，能就此和爛人爛事離得遠遠的，但萬事總不如妳所願，遇到渣男機率仍居高位。由於雙魚本身底限極低，容忍度很強，所以無論受到多少委屈和被玩弄，都不會和人計較，甚至還會表現出「沒關係」的爛好人個性，也因為這種軟柿子的性格，也因此成為渣男們最想下手招惹的目標。

2.牡羊座
牡羊座其實不容易遇到渣男，除非「弱點曝光」，像是急著想擺脫單身狗封號的女生，為了想快快墜入愛河，因此完全丟棄理智而盲目相信爛人所言。但愛情來得太快「欲速則不達」，越是著急越容易出錯，羊羊們在還未看清一個人前就已經一頭熱的栽入，讓爛人有機可乘。

▲聊是非用圖，男女，兩性，分手，挽回。（圖／CFP）
▲牛牛們墜入愛河容易感情用事，明知兩人不適合卻有勉強自己試試看。（示意圖／視覺中國）

3.金牛座
若提到做事理性又精明幹練的，腦海中絕對少不了金牛座，但這種人也容易被爛人盯上？其實牛牛們表面上看似理智，但一遇愛情卻容易感情用事，明知對方不是對的人，卻允許自己、說服自己「賭一把」或許會有好結果？寧願費盡心思與時間「試試看」，也不願面對倆人不適合的事實，而渣男和爛桃花不就是這樣被遇上的嗎？

4.天蠍座
天蠍座總是敗給愛情！他們蒙層紗的心思難以看透，但對愛情卻毫無戒備，哪怕是將就也無所謂，他們不在乎外界眼光，一旦陷入就是死心蹋地。天蠍們耳根子軟，在感情判斷上總是出差錯，常被甜言蜜語騙得團團轉，雖然在2019年有望開花，但要小心爛桃花一朵朵，可別被其中的渣男給迷惑了。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 星座 運勢 渣男 星座屋
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