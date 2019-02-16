感冒還在多喝水？營養師2年沒生病　驚曝獨家「抗病神招」好超快



▲感冒還在多喝水？營養師自曝2年沒生病神招。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

天氣忽冷忽熱，一不小心就生病！然而每每看診時，醫生總是老話一句，要你多喝水、多休息嗎？2年沒感冒的營養師趙函穎有另一套見解，她認為，感冒時最重要莫過於「提升免疫力」，補充水分一定要，但大多在身體發燒、出汗缺水時才需要多喝水，建議以好的蛋白質、辛香料補足營養、促進血液循環，並且搭配喝蔬果汁、泡薑澡等等恢復健康，她強調「補充營養感冒才好得快」。

感冒時究竟要不要喝水？晨光健康營養專科院長趙函穎受訪時指出，若只有喉嚨痛、流鼻涕時，多喝水無法加速身體修復，只能緩解如喉嚨乾癢，或是發燒、流汗時能補足流失的水分，「我認為感冒最重要的是提升身體免疫力」，因此當感冒食慾差，首先建議補充好的蛋白質，如蒸蛋，「雞蛋有好的胺基酸，被認為是『全蛋白質』食物，人體有9種必須胺基酸，一顆小小蛋黃裡面通通都有！」好的蛋白質、胺基酸有助提升免疫力，能增加身體免疫球蛋白質，幫助人體修復。



▲薑絲魚湯、薑絲蛤蜊（蚵仔）湯能補充營養，提升抵抗力。（示意圖／翻攝自Flickr／Yiling Liu CC2.0）

此外，趙函穎也推薦抗感冒神器－薑絲蛤蜊（蚵仔）湯、薑絲魚湯，蛤蜊和魚都富含好蛋白質，再加上蛤蜊、牡蠣類含有鋅，提升免疫力的同時，還能有助於修復擤鼻涕時毀損的黏膜；而薑本身因含有「薑烯酚」能快速產熱、促進血液循環。當身體處於發炎狀態，即需要抗氧化食物，因此她也推薦富含β胡蘿蔔素的蔬果汁，無論是常溫的胡蘿蔔蘋果汁，都是很棒的選擇。

被問即感冒吃粥可行嗎？趙函穎解釋，粥裡的蛋白質不夠，建議烹煮時可打入2顆蛋，或以雞湯為湯底，加入軟嫩魚片、蛤蜊，再放點薑絲、灑點胡椒粉，即可達到暖身又補充營養的效果。她也再三叮嚀「感冒7天吃藥就會好，不吃藥也會好，就是靠你的免疫力拉起來」，因此千萬別認為沒食慾就不吃，適時的補充營養病才好得快。



▲胡蘿蔔蘋果汁能補充β胡蘿蔔素和維生素C。（圖／翻攝自趙函穎營養師IG）

趙函穎分享，自己已2年沒感冒，一旦出現喉嚨痛症狀，會先喝水防乾癢，接著會立馬攝取蛋白質食物，如溫熱豆漿、熱薑湯薑茶、薑絲魚片湯，或吃小火鍋搭配雞腿肉。若有發燒流汗症狀，也可喝點加檸檬皮的檸檬水，其中含有檸檬精油和維生素C，皆具有抗氧化作用。除此之外，她也獨家分享自己的「治感冒秘訣」，除了從飲食著手外，她也會泡「薑澡」，丟入老薑加點粗鹽，熱熱的即可幫助身體循環，起身後擦乾，用吹風機快速吹乾頭髮，接著再加強吹肚臍和後腦勺，快快穿起衣服上床睡覺。

另外，趙函穎也分析，有些感冒合併腸胃症狀，如拉肚子、胃痛等等，這類狀況則建議要少量多餐、慢慢吃、多休息，若有胃脹胃痛，也可喝點胡蘿蔔蘋果汁，或吃點鳳梨、木瓜也能幫助消除脹氣。她也提醒，若出現流感症狀務必就醫快篩治療，而所有感冒的基本調養法則，只要做好睡飽、多泡澡、營養好，就能舒緩症狀好得快。尤其很多人在感冒快好時又不小心著涼，病得更嚴重，也要記得圍圍巾、穿襪子或使用暖暖包保暖，才能和感冒說掰掰。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG