20多歲女硬屎卡肛1週！醫一挖「土屎流」臭炸診間...男友摀鼻開溜



▲女子硬屎卡肛門便秘1週大不出來，就診時醫師替她「挖大便」臭炸診間。（圖／達志／示意圖）



記者李佳蓉／綜合報導



現代人三餐外食、蔬果和水攝取得少，便秘自然找上門！一名20多歲女子便秘1週，怎麼上都上不出來，清楚感覺便便都卡在肛門口，自行至藥局買浣腸仍徒勞無功而就醫。照X光發現女子肚子糞便多，宿便卡肛，但她擔心塞劑及瀉藥效果差，逼得醫師使出終極手段「挖大便」。孰料女子邊挖邊哭，陪診的男友也看得不捨，醫師細心挖出硬屎，接著「土屎流」從肛門傾瀉而下，臭炸門診，沒想到下秒男友反應連醫師都笑了。

內診是許多網友的惡夢，需要掀衣脫褲檢查覺得超害羞！肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名20多歲女子與男友一起就診，主訴腹痛、便秘1個多禮拜，怎樣都大不出來，清楚感覺糞便都卡在肛門口，她曾試過到藥局買浣腸在家DIY，但頑強的便便卻卡肛不出來，因而就診尋求醫師協助。經過X光檢查，發現女子肚子糞便很多，宿便卡肛，開瀉藥及塞劑讓她使用，幫助排便順利，沒想到卻被打槍「怕又沒辦法上」。



▲女子硬屎挖出後，便便如「土屎流」般傾瀉而下，味道濃郁超崩潰。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

錢政弘說，最後只剩「當場挖大便」的方法，但年輕女子礙於面子，畢竟男友在旁陪診，讓她有點猶豫，最後勉強治療，男友雖幫不上忙，但卻選擇陪在身邊替他的baby加油打氣。女子躺上床後，「我戴好手套、塗好凡士林，我才差不多碰到她肛門附近，她就開始慘叫、開始哭，她就覺得很痛，因為她的確很痛，因為她有一點點痔瘡」，醫師邊挖大便女子一邊哭，看得身邊男友焦急如焚：「醫生，你不能輕一點嗎？」然後不斷安撫女友：「沒事，不要怕，我在旁邊，加油！」。

「女生一邊哭一邊說好痛，我自己覺得我很尷尬，好像我是壞人在做什麼壞事一樣，欺負他女友一樣。」錢政弘說，費了九牛二虎之力終於將硬屎挖出，「結果比較硬的那幾顆出來之後，後面就暢通啪啪啪啪啪...後面就暢通就一堆一起出來」，如土屎流狂炸臭味瀰漫診間，連有戴口罩的護理人員都難耐惡臭，不難想見毫無防禦措施的男友的反應，男子隔著窗簾摀著鼻子，帶有鼻音的慰問：「妳還好嗎？有沒有怎麼樣？」，女子回答有比較舒服，下一秒男子以「我在外面等妳哦～」光速開溜，讓現場所有人笑噴。