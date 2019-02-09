狂鏟4kg！1天1杯「老薑紅茶」營養師激推：真的瘦　姨媽準時來



▲老薑紅茶能改善手腳冰冷，讓你一個月狂鏟4公斤。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／採訪報導

過年返鄉享受完大魚大肉，歷經褲子穿不下的窘境才驚覺自己過了一個年肉也長了不少嗎？營養師趙函穎激推「超省錢減肥飲品」讓你一個月內狂鏟肉。她分享門診中曾有一名26歲女子，常常一餐吃5個車輪餅、狂喝珍奶，讓身高僅有150公分的小隻女，體重飆到68公斤，為減肥三餐只吃生菜沙拉，「營養不良」月經三個月才來一次，手腳冰冷體質虛弱。在營養師的建議下，將奶茶改為「老薑紅茶」，每天喝600～800c.c.，竟在1個月瘦了4公斤，經期順利也順利報到。



晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，現代人肥胖大多來自壓力，加上外食族飲食不均，減重門診中一名身高僅150公分、體重65公斤的26歲小隻女，本身極度不愛喝水，且因工作壓力大愛吃甜食、每天喝珍奶，常一餐吃5個車輪餅，雖上健身房扛啞鈴試著想甩掉身上脂肪，三餐只吃生菜沙拉，孰料努力一年仍徒勞無功，還曾健身到一半因體力不支扭傷腳，肉肉仍不受控的狂長到68公斤，營養嚴重不良導致她手腳冰冷，生理期三個月來一次，營養師聽了超傻眼。



▲紅茶中的營養成分，能消除體內自由基，達到抗癌功效。（示意圖／翻攝自pixabay）

在趙函穎的建議下，把容易囤積脂肪的奶茶改為「老薑紅茶」，以赤藻糖醇提升甜味，無熱量以取代精製糖。每天煮點老薑水或以薑粉沖泡紅茶包，一天攝取600～800c.c.，約4杯的量，並額外再補充檸檬水，取代喝奶茶及不愛喝水的壞習慣。她也建議女子飲用「老薑豆漿」補充好的蛋白質，將生菜改成川燙蔬菜，平時也可吃點抗氧化莓果，攝取魚類補充Omega-3；在健身方面將重訓改為20分鐘有氧運動，持之以恆1個月，體重狂鏟4公斤，且月經每個月乖乖報到，改善手腳冰冷體質虛寒。

趙函穎解釋，紅茶中含有單寧酸、咖啡因、胺基酸等，其中會產生苦味的多酚類，能夠分解人體內的三酸甘油脂，有效降低膽固醇和血糖，還能消除體內自由基，減少腫瘤的生長。她引述瑞典的卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）研究團隊的研究，發現每天喝4杯以上紅茶的人，發生腦血栓及腦血管阻塞的機率竟降低21%。且一杯紅茶中所含有的抗氧化成分，相當於6顆蘋果的量。



英國東英格蘭大學研究也曾發現，每天喝2杯以上紅茶的女性與鮮少或從不喝茶者相較，罹患卵巢癌的風險可下降31％，研究主持人卡西迪（Aedin Cassidy）博士表示，紅茶與柑橘類水果、紅酒一樣，富含黃烷醇類化合物，而黃烷醇能抗發炎，對於抵禦細胞異常增長也有助益。



▲薑能促進血液循環，還有殺菌和減肥功效。（示意圖／Pixabay）

老薑成分就連日本醫學博士、食品醫學研究所所長平柳也大推，他指出薑能夠促進血液循環，改善手腳冰冷，強化免疫功能，還有殺菌對抗過敏及減肥功效。近年也有研究發現，薑還能防止腦慢性發炎，進而預防老年痴呆。

「老薑紅茶」連出版半年就大賣8萬本的《蒸生薑健康法》日本作者石原新菜醫師都激推，她指出，把薑蒸熟曬乾後，「薑辣素」（Gingerol）會轉變為「薑烯酚」（Shogaol），效果增強20倍，讓你更快瘦下來，她連續食用獨創的「蒸生薑」，採用隔水加熱法產生大量薑烯酚，3個月下來改善便秘、生理痛、月經不順、等等等症狀。她說若擔心直接食用薑片太辛辣，建議磨成粉狀加入紅茶飲用，也具有同樣效果。

趙函穎解釋，有些女生害怕薑的辛辣味，因此用量不需太多，而老薑含有多種珍貴的植化素，其中包括薑辣素，除了有殺菌功能，還能促進血液循環，而它在加熱後即可變身薑烯酚，能夠幫助身體代謝，有助燃燒體內醣類和脂肪，讓你更容易瘦下來。她建議DIY自製老薑紅茶，或是在生理期時為補充蛋白質而自製老薑豆漿，以一杯250c.c.豆漿沖泡紅茶包，再加上3片老薑煮滾，即為減重、改善手腳冰冷的最棒選擇。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG