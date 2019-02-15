借外套＝喜歡你？最易讓男網友「誤會舉動Top5」：粉紅泡泡全破



▲女生和男生借外套，究竟是宣示主權，還是單純冷想借穿一下呢？（圖／網友授權提供）

網搜小組／綜合報導

男男女女在友達以上戀人未滿的狀態下，常常在猜測對方是不是喜歡自己嗎？不只是女生內心常上演這種粉紅泡泡滿溢的小劇場，就連男生也不例外。網紅《那個女生Kiki》拍攝影片，分析最容易讓男生誤會的「女生舉動Top5」，並且實地訪問身邊的女性朋友，發現「真相差很大」，男生真的誤會了。網友看完後哀嚎：「看完粉紅泡泡全破了」。

女生有些舉動容易讓人誤會，是不是對自己有意思？網紅那個女生Kiki在IG上徵詢數百位男網友意見，最後統整出最容易讓人誤會的女生舉動前5名，同時也徵詢女生說法，她發現男女想法差很大。

第5名：主動找他聊天

不只是主動找男生聊天，甚至會在話題結束後，主動想下一個話題繼續聊，讓男生覺得對方特別想和他們相處。Kiki認為，若聊天內容還參雜著私事、內心話，也會讓男生更加認定女生就是喜歡自己。

女生想法：Kiki分析，單身女身邊若有個好聊的伴，每當無聊時就會想起這個人瘋狂找他聊天，「做這件事只可以確定女生不討厭對方的，但不一定是出自於喜歡。」

第4名：用他用過的

無論是吃或穿，只要男生用過的又被女生拿去用，就容易誤會女生「是不是喜歡自己」！Kiki說，像是借外套等貼身衣物，多數男生認為女生會介意用別人的，因此當女生出現此舉，就可能是對自己有好感。甚至有人認為，女生借外套出自於「宣示主權」誰都別妄想外套主人。



另外，針對吃男生吃過的食物或喝過的飲料，男生認為代表女生不排斥「口水交流」、或者根本就想和自己間接接吻，才會出現這看似關係親密的錯覺。

女生想法：Kiki指出，此舉需視個人習慣，有的女生介意用別人東西，有的則還好，若男生們遇到的女生屬後者，天冷借外套或借喝一口飲料對她們而言「不算是喜歡」，因此建議多觀察女生日常行為，若屬後者就別想太多啦！



▲女生訊息回得勤，男生也容易誤會「是不是喜歡自己」。（圖／翻攝自《那個女生Kiki》Youtube，下同）

第3名：經常回訊息

一個人的回訊息速度，決定一個人對你的好感度？Kiki認為，若女生回訊息快又頻繁，且無實無刻關心男生開車騎車要小心，天冷要多穿衣服等，內心不禁覺得這女生特別在意自己，進而聯想到喜歡，尤其訊息結尾還附上愛心符號，更引人遐想。

女生想法：Kiki說，有些女生只因不想看到訊息上的「未讀紅點點」，會有強迫症想要點開；又或者是因話題好聊而不自覺聊下去。

第2名：一直對到眼

Kiki分析，當一群朋友出遊，或者是上班上課時，男生在看異性，發現對方也在看自己？眼神交會時還同時笑了，如此狀況發生數次且維持數秒，會讓男生覺得女生們關注自己的一舉一動，進而產生「她是不是喜歡我」的錯覺？

女生想法：這點具有爭議性！Kiki剖析，因為女生注意到「有人在看自己」因而會反看是誰在看，心生納悶因而多看幾秒，一段時間後會再觀察男生是否還在看，因此此舉無法判斷誰先看誰，就如同「雞生蛋、蛋生雞」的道理。



▲肢體接觸超曖昧？但有的女生個性像男生，肢體碰觸對她們來說沒什麼。

第1名：肢體接觸

多數男生覺得除了認識很久、很熟的死黨外，否則肢體接觸超撩人，也超親密，是對於有好感者才會做出的行為，像是打鬧、勾肩搭背、走路靠得近，或是走路時會拉著對方，都會聯想到對方可能暗示想近一步發展的可能。另外，像是摸手、幫忙整理儀容（拿掉身上飯粒、毛屑等）都會聯想女生是不是喜歡自己。

女生想法：Kiki認為，此舉需要看個性，若女生平時就習慣和朋友打鬧，有這些肢體接觸連自己也沒發現，不過也不會太超過，這部分靠自己觀察還是比較準的。

在Kiki的榜單上，還有「願意單獨約」也獲得網友認證，男生認為女生不太會和男生單獨出門，除非對對方有好感。若女生願意讓男生單獨約2次以上即為對對方有意思，或是願意給對方單獨載回家，也會讓他們產生一樣聯想。

精闢的解釋讓許多網友們豁然開朗，但卻心酸的說：「看完泡泡全破」、「完全沒有人可以誤會」、「不論什麼舉動都一樣，只要沒有期待就沒有傷害XD」、「﻿ 現在社會風氣這麼開放，穿別人外套，喝別人飲料都見慣不怪了....﻿」、「國中的時候常常借外套給女同學，我也不覺得對方喜歡我」、「碰到手的那個真的會心跳加速ww﻿」、「願意單獨約跟一直對到眼，我覺得就已經機率蠻大的」、「聊心事、整理儀容都超～～～容易讓人誤會的...，我就沉淪過～～哈哈～～」。