ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

家有挑食狗？「簡單手作鮮食」讓毛孩愛上吃飯...奴才必知

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:奴才還不趕快為主子下廚！
ETtoday健康雲

▲家有挑食狗？超簡單手作鮮食讓毛孩愛上吃飯！（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

別人家的狗狗超愛吃，我家狗狗愛挑食，到底該怎麼辦？

不妨試試手做鮮食，讓毛孩重新愛上吃飯吧！

●美味肉汁香四溢－肉類

肉類是優質的蛋白質來源，也是毛孩的主要營養來源，能夠增長肌肉、修復細胞。

新鮮肉類的風味與口感是狗狗為之瘋狂的原因～相信挑食狗狗也難以抗拒！

▲家有挑食狗？超簡單手作鮮食讓毛孩愛上吃飯！（圖／毛起來提供）

●爽脆清甜好滋味－蔬菜

雖然蔬菜不是狗狗必須營養，但富含的纖維質有助狗狗腸道消化。

有些蔬果自帶天然鮮甜、清脆口感，挑食狗狗也會喜歡喔！

許多蔬菜含有的微量元素如：鈣、鎂、鐵、胡蘿蔔素，也是狗狗不可或缺的營養。

▲家有挑食狗？超簡單手作鮮食讓毛孩愛上吃飯！（圖／毛起來提供）

●營養能量好幫手－碳水化合物

碳水化合物雖然不是狗狗必須營養，但能快速提供熱量，讓狗狗迅速恢復活力。

尤其米飯、地瓜帶有甜味，燕麥帶濃郁的麥香味，對毛孩來說都是全新的味覺饗宴。

建議可以適當添加當季碳水化合物，讓毛孩營養更均衡！

▲家有挑食狗？超簡單手作鮮食讓毛孩愛上吃飯！（圖／毛起來提供）

●鮮食基本烹調手法

將備好的食材清洗乾淨後切塊，再以蒸煮方式將食材確實煮熟。

記得不需額外添加鹽、糖或醬油，以免增加狗狗的腎臟負擔。

時常變換菜色，可以讓飲食更均衡，挑食狗ByeBye囉～！

《請注意》

人可以吃的食物狗狗不見得可以吃，在烹調鮮食料理前需謹慎確認。

千萬別加入洋蔥、大蒜等等狗狗不能吃的食材，才能避免中毒危機！

更多內容可看「毛起來 MAOUP」FB粉絲團

《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

延伸閱讀：

貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～
躲起來比較好吃？專家曝「貓咪喜歡把食物叼走」關鍵原因
狗狗為啥會吃草？　「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦
洗香香囉！狗狗洗澡掌握「5字訣」超輕鬆...要先把毛梳順汪～
超稀有！撿到「貓咪牙齒＝好運到來」...網喊：快趴地板找
不只能吃東西！貓咪門牙竟有「超神功用」...跳蚤碰到都怕
過半貓狗都太胖！專家揪「肥胖兇手」：癌症、糖尿病機率↑
呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？

關鍵字： 狗狗挑食 碳水化合物 蔬菜 肉類 洋蔥 大蒜 食物中毒 狗狗 汪星人 狗健康 寵物健康 毛起來
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

開工日好沒勁兒　7種食物的提神效力比咖啡更厲害

違規化妝品廣告挨罰大戶！SISLEY、雅詩蘭黛、京城之霜上榜

家有挑食狗？「簡單手作鮮食」讓毛孩愛上吃飯...奴才必知

愛睏、沒精神不想上班？　「節後綜合症」正值流行期

防霾口罩恐致癌！市售抽查含1級致癌物？恐怖成份曝光

蘭嶼護理師後送病患殉職　銓敘部「事證不完整」拒發撫卹金

天氣乾燥也會流鼻血？！　按壓鼻中膈才能有效止血

餐前吃水果會拉肚子？原因曝光！專家：選蘋果比香蕉好

提高健走效果的5大重點　事過3天運動效果歸零

扁桃腺發炎別拖！她鼻咽積5公分膿瘡「呼吸道全被壓扁」

讀者迴響

回到最上面