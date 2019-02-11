家有挑食狗？「簡單手作鮮食」讓毛孩愛上吃飯...奴才必知

點評: 奴才還不趕快為主子下廚！

文、圖／毛起來 MaoUp

別人家的狗狗超愛吃，我家狗狗愛挑食，到底該怎麼辦？

不妨試試手做鮮食，讓毛孩重新愛上吃飯吧！

●美味肉汁香四溢－肉類

肉類是優質的蛋白質來源，也是毛孩的主要營養來源，能夠增長肌肉、修復細胞。

新鮮肉類的風味與口感是狗狗為之瘋狂的原因～相信挑食狗狗也難以抗拒！

●爽脆清甜好滋味－蔬菜

雖然蔬菜不是狗狗必須營養，但富含的纖維質有助狗狗腸道消化。

有些蔬果自帶天然鮮甜、清脆口感，挑食狗狗也會喜歡喔！

許多蔬菜含有的微量元素如：鈣、鎂、鐵、胡蘿蔔素，也是狗狗不可或缺的營養。





●營養能量好幫手－碳水化合物

碳水化合物雖然不是狗狗必須營養，但能快速提供熱量，讓狗狗迅速恢復活力。

尤其米飯、地瓜帶有甜味，燕麥帶濃郁的麥香味，對毛孩來說都是全新的味覺饗宴。

建議可以適當添加當季碳水化合物，讓毛孩營養更均衡！

●鮮食基本烹調手法

將備好的食材清洗乾淨後切塊，再以蒸煮方式將食材確實煮熟。

記得不需額外添加鹽、糖或醬油，以免增加狗狗的腎臟負擔。

時常變換菜色，可以讓飲食更均衡，挑食狗ByeBye囉～！

《請注意》

人可以吃的食物狗狗不見得可以吃，在烹調鮮食料理前需謹慎確認。

千萬別加入洋蔥、大蒜等等狗狗不能吃的食材，才能避免中毒危機！

更多內容可看「毛起來 MAOUP」FB粉絲團

《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

延伸閱讀：



《貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～》

《躲起來比較好吃？專家曝「貓咪喜歡把食物叼走」關鍵原因》

《狗狗為啥會吃草？ 「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦》

《洗香香囉！狗狗洗澡掌握「5字訣」超輕鬆...要先把毛梳順汪～》

《超稀有！撿到「貓咪牙齒＝好運到來」...網喊：快趴地板找》

《不只能吃東西！貓咪門牙竟有「超神功用」...跳蚤碰到都怕》

《過半貓狗都太胖！專家揪「肥胖兇手」：癌症、糖尿病機率↑》

《呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？》