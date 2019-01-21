不只能吃東西！貓咪門牙竟有「超神功用」...跳蚤碰到都怕

文、圖／毛起來 MaoUp
插畫／施暖暖
我家貓主子又在整理他的「秀髮」啦～～
但是在理毛時，常看到他用門牙很用力地在咬些什麼耶！
咦？難道門牙有什麼不為人知的功用嗎！？
牙齒不只能吃東西！
貓咪門牙竟然是除蚤小幫手！？
梳理自己的毛髮，是貓咪例行公事之一，
他們會利用舌頭、前爪與牙齒當作梳理工具，
每天把自己打理得乾淨又漂亮～
因此牙齒可不只是吃飯的工具，更是貓咪重要的梳子！
而最前方的門牙，更多了抓出跳蚤的功能喔！
利用門牙的尖端，貓咪可以清除掉身上的跳蚤等小蟲子，
不只有洗澡的功效，也可以讓皮膚和毛髮更健康！
到了換毛期，貓咪可能會在理毛時吞入過多的毛，
要是毛髮無法順利吐出，可能會引起毛球症，
嚴重時可能得到醫院進行手術，對飼主與貓咪都是不小的負擔，
所以貓奴們千萬要注意啊！！！
真是萬萬沒想到，小小的門牙也能有這麼大的功用啊！
以後欣賞貓主子理毛的時候，
也可以注意看看，他是不是有在用門牙抓跳蚤喔！
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