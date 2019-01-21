不只能吃東西！貓咪門牙竟有「超神功用」...跳蚤碰到都怕

文、圖／毛起來 MaoUp

插畫／施暖暖

我家貓主子又在整理他的「秀髮」啦～～

但是在理毛時，常看到他用門牙很用力地在咬些什麼耶！

咦？難道門牙有什麼不為人知的功用嗎！？

牙齒不只能吃東西！

貓咪門牙竟然是除蚤小幫手！？





梳理自己的毛髮，是貓咪例行公事之一，

他們會利用舌頭、前爪與牙齒當作梳理工具，

每天把自己打理得乾淨又漂亮～

因此牙齒可不只是吃飯的工具，更是貓咪重要的梳子！

而 最前方的門牙，更多了抓出跳蚤的功能喔！

利用門牙的尖端，貓咪可以清除掉身上的跳蚤等小蟲子，

不只有洗澡的功效，也可以讓皮膚和毛髮更健康！

到了換毛期，貓咪可能會在理毛時吞入過多的毛，

要是毛髮無法順利吐出，可能會引起毛球症，

嚴重時可能得到醫院進行手術，對飼主與貓咪都是不小的負擔，

所以貓奴們千萬要注意啊！！！

真是萬萬沒想到，小小的門牙也能有這麼大的功用啊！

以後欣賞貓主子理毛的時候，

也可以注意看看，他是不是有在用門牙抓跳蚤喔！

更多內容可看「毛起來 MAOUP」FB粉絲團

《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

延伸閱讀：



《貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～》

《躲起來比較好吃？專家曝「貓咪喜歡把食物叼走」關鍵原因》

《狗狗為啥會吃草？ 「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦～》

《洗香香囉！狗狗洗澡掌握「5字訣」超輕鬆...要先把毛梳順汪～》

《你家汪星人怎麼睡？「3睡姿」看個性...側睡＝對奴才超忠心》

《你家狗狗中幾個？汪星人愛奴才的「5表現」...盯著你＝撒嬌啦》

《恐致死！人類的「4居家良藥」竟是貓咪的毒藥...小護士上榜》

《呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？》