洗香香囉！狗狗洗澡掌握「5字訣」超輕鬆...要先把毛梳順汪～

點評: 突然覺得狗狗洗澡好萌ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ

文、圖／毛起來 MaoUp

狗狗不洗澡～全身「臭迷謀」～

洗澡好重要，但是新手上路的時候完全一頭霧水，

究竟該怎麼洗狗狗呢？

別擔心！只要熟記「5字口訣」，洗狗狗就再也不難啦！



圖片來源：latteda

【汪汪洗香澎】

～梳、沖、搓、擦、吹～

5字口訣輕鬆洗狗狗！

1.【梳】把毛髮梳開

在洗狗狗之前，請先為狗狗「梳毛」！

梳毛2大作用：

（1）梳開打結的毛

（2）檢查狗狗是否有皮膚病或其他外傷

狗狗平常散步玩耍打滾的時候，不但會將毛弄髒，也容易讓毛打結。

狗狗打結的毛容易累積髒汙，

必須好好梳理，才能讓徹底將狗狗洗乾淨喔！

毛比較長的狗狗，如馬爾濟斯、博美犬等，特別會有毛髮打結的問題。

為了避免梳到打結毛球產生的疼痛，

建議可以先梳狗狗的「髮尾」，將糾結的毛球分開，再從「髮根」梳理喔！

2.【沖】由腳、身體、頭，依序緩慢沖濕

梳理完狗狗的毛髮之後，就要讓狗狗碰水囉！

用水沖淋狗狗全身時，請不要像在洗戰鬥澡一樣，

必須依照「腳→身體→頭」這樣「由下而上」的順序，

慢慢地沖濕狗狗，讓狗狗慢慢適應水溫，

才不會一下對狗狗造成太大的刺激喔！

此外，由於頭部是狗狗敏感的地方，再加上狗狗的耳朵容易進水，

因此清洗狗狗頭部的時候，要特別小心喔！

3.【搓】倒上狗狗專用洗毛精，仔細搓揉全身

將狗狗全身沖濕之後，

就可以準備使用狗狗專用的洗毛精囉！

首先，要從狗狗的背部開始大面積的塗抹，

接著仔細搓揉出泡泡，

清洗順序為：背→脖子→肩膀→腰→胸→屁股→尾巴

洗肚肚的時候要特別注意，由其動物的肚子是最柔軟脆弱的地方，

若怕用手搓揉會弄痛狗狗的話，建議可以使用柔軟的海綿或沐浴手套來洗狗狗喔！

最後是清洗頭部，

要小心別讓水或洗毛精跑到狗狗的眼睛、鼻子或耳朵裡喔！

將狗狗全身仔細搓揉之後，沖水時請確實地將洗毛精沖掉，

洗毛精若殘留在狗狗身上，有可能會讓皮膚發炎，請務必小心！

【毛毛知識補給站——狗狗能用人的洗髮精嗎？】

選擇洗毛精請選用成份較天然，且對狗狗無害的狗狗專用洗毛精喔！

雖然有些家庭會使用人的洗髮精幫狗狗洗澡，

但是人類跟狗狗皮膚的酸鹼度不同，

因此若長期使用人的洗髮精幫狗狗洗澡，

將對狗狗的皮膚造成傷害

更多詳細內容可參考以下2篇文章：

【汪汪康健】皮膚越洗越糟糕？！狗狗不能用人的洗髮精啦！

【汪汪知識加】人狗有別！狗狗的皮膚跟人類的可是不同的哦！

4.【擦】用吸水毛巾把全身擦乾

確實地將狗狗身上的洗毛精和髒汙都沖洗乾淨後，

請趕快用吸水毛巾將狗狗全身擦乾吧！

擦狗小撇步：

（1） 用按壓的方式擦乾水份

（2） 逆毛、順毛方式交替擦乾

（3） 耳、鼻、眼這些部位的水也要仔細擦乾喔！

就算狗狗會自己甩掉身上的水、就算天氣很熱，也不能讓狗狗「自然風乾」！

因為若沒確實將狗狗擦乾，

狗狗身上的水氣容易讓狗狗感冒，也容易讓狗狗長黴菌。

普通的毛巾雖然也可以使用，

但是吸水毛巾的吸水效果更好，所以更推薦使用喔！

5.【吹】隔30cm距離用微熱風吹乾

擦乾之後，記得還要吹乾才是完成洗狗狗喔～

別再偷懶啦！吹乾狗狗有3好：

（1）狗毛不易結毛球

（2）避免狗狗著涼感冒

（3）避免狗狗洗後因水氣長黴菌

一點點水氣也不能殘留喔！

用吹風機吹乾狗狗時，則有2大要點要特別注意：

（1）熱度：

如果吹風機能夠調整溫度的高低，請使用「微熱風」（溫風），

避免過高的溫度讓燙傷狗狗的皮膚！

（2）距離：

「保持距離，以策安全」，用吹風機吹狗狗的時候，

請務必保持30cm左右的距離，避免狗狗燙傷或是被吹風機的聲音嚇跑喔！

洗完澡以後，可以給點小零食獎勵狗狗，讓狗狗愛上洗澡～



圖片來源：THAT’S A GOOD ASS DOG

對多久要洗一次狗狗有疑惑嗎？這篇文章應該對你有幫助！

【汪汪洗香澎】狗狗應該多久洗一次澡？視體味和出門頻率而定！

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