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過半貓狗都太胖！專家揪「肥胖兇手」：癌症、糖尿病機率↑

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點評:兇手居然是它！
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▲過半毛小孩都太胖啦！專家揪出背後兇手。（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

雖然圓滾滾、肥嘟嘟的毛孩很福氣，但小心毛孩過胖更容易引發疾病！

經研究調查，居然60％以上的寵物都有過胖問題？嫌犯竟然是碳水化合物？！

接下來，讓我們比較天然獵物與飼料的碳水化合物比例吧！

●天然獵物

▲過半毛小孩都太胖啦！專家揪出背後兇手。（圖／毛起來提供）

很久以前，貓咪與狗狗需要打獵才能填飽肚子。

獵物又以老鼠、雞、兔子或 魚 的肉類為主。

這些肉類含有充沛的動物性蛋白質以及不到一成的碳水化合物（約為1～8％）。

讓貓貓狗狗頭好壯壯，又能夠維持標準身材！

●人工飼料

▲過半毛小孩都太胖啦！專家揪出背後兇手。（圖／毛起來提供）

現在，貓咪與狗狗已經不用靠打獵維生，食用飼主準備的三餐。

其中又以乾飼料最為方便，不但準備快速又香濃好吃。

但有些乾飼料不但含水量少、碳水化合物占比甚至超過一半。

也就是說，吃進一碗飼料，就等於吃進一半的澱粉！

因此大幅增加了貓狗「發福」的可能。

●飼料為何添加碳水化合物？

飼料的製程中，需碳水化合物降低成本、方便塑形。

因為碳水化合物的成本比肉還低，又像餅乾一樣容易塑形。

所以澱粉含量才會高。

●碳水化合物真的必要嗎？

碳水化合物對雜食性人類而言，是提供能量的來源。

貓咪是肉食性動物，狗狗則是半雜食性動物。

所以碳水化合物並非必需品，不小心食用過多容易導致肥胖。

晚年更容易引起糖尿病、關節炎、癌症…等等疾病，飼主一定要多留心喔！

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