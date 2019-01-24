超稀有！撿到「貓咪牙齒＝好運到來」...網喊：快趴地板找

點評: 我也好想撿撿看(ﾟ∀ﾟ)

文、圖／毛起來 MaoUp

還記得喵吉小時候掉個牙，嚇得毛爸全身的毛都掉了～

當年還以為是罐罐吃太多所以牙掉了！

原來……

只是換牙啦喵～朕出生至今已經五個月啦～～



圖片來源：gianni

你曾經撿過貓咪的牙齒嗎？

貓咪大概五個月大的時候會開始換牙，但 因為貓咪的牙齒超迷你～～

所以牠們常常會吞下去，

因此要是撿到的話，可是非常幸運的喔！



【貓貓換牙小知識】

這階段的貓咪有可能食慾不振，

因此請特別準備容易咬的食物，

以免新長出來的牙齒受到太嚴重的磨損喔！

快看看地板上有沒有掉落率超低的稀有等級SSS的貓咪牙齒吧！



圖片來源：Kevin Dooley

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