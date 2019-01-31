好緊張！毛孩過年「3壓力來源」曝光...專家：靠3招可緩解

文、圖／毛起來 MaoUp
過年期間親朋好友互相拜訪，到處都熱熱鬧鬧很有年節氣氛～
但小心別忽略毛孩的心理狀況喔！下列許多過年常見的情況，
都是容易被飼主忽略，卻會讓寶貝們備感壓力的狀況。
試試幾種舒緩壓力的好方法，讓寶貝也能開心放鬆過好年！
●周圍太多陌生人
來走春的親朋好友，可能讓毛孩感到陌生不熟悉，
進而出現緊張、害怕行為，這時請別勉強毛孩
與陌生人接觸，反而會帶來更大壓力喔。
●鞭炮聲
巨大的鞭炮聲響往往能嚇到毛孩，過年期間請尤其注意，
務必確保毛孩不會因為驚嚇掙脫竄逃，甚至因此走失不見蹤影。
●來到陌生環境
過年期間帶著毛孩出遊或是拜訪親朋好友，
可能是毛孩未曾造訪、不熟悉的地方，
而有些毛孩在陌生環境中特別緊張，甚至有焦慮的表現。
這些過年期間常見的情形，都是容易被忽略的壓力來源，
不妨試試下列方法，舒緩毛孩的壓力吧～
●外出透氣
適時帶著毛孩至人潮較少的地方散步運動，
讓毛孩與自己都透透氣，紓解釋放累積的壓力。
●陪毛孩玩玩具
花些時間陪毛孩玩玩具，也是個紓解壓力的好方法，
無論是逗貓棒或是飛盤等，只要是毛孩喜歡的玩具，
都能讓他們活動筋骨、稍微放鬆。
●提供時間、空間讓毛孩休息
無論是親朋好友造訪或是帶著毛孩外出遊玩時，請考量寶貝的體力 ，
提供毛孩好好休息的時間與空間，別讓毛孩太疲倦進而累積壓力。
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