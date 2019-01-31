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好緊張！毛孩過年「3壓力來源」曝光...專家：靠3招可緩解

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點評:身為奴才的你不可以忽略啊～！
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▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

過年期間親朋好友互相拜訪，到處都熱熱鬧鬧很有年節氣氛～

但小心別忽略毛孩的心理狀況喔！下列許多過年常見的情況，

都是容易被飼主忽略，卻會讓寶貝們備感壓力的狀況。

試試幾種舒緩壓力的好方法，讓寶貝也能開心放鬆過好年！

●周圍太多陌生人

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

來走春的親朋好友，可能讓毛孩感到陌生不熟悉，

進而出現緊張、害怕行為，這時請別勉強毛孩

與陌生人接觸，反而會帶來更大壓力喔。

●鞭炮聲

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

巨大的鞭炮聲響往往能嚇到毛孩，過年期間請尤其注意，

務必確保毛孩不會因為驚嚇掙脫竄逃，甚至因此走失不見蹤影。

●來到陌生環境

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

過年期間帶著毛孩出遊或是拜訪親朋好友，

可能是毛孩未曾造訪、不熟悉的地方，

而有些毛孩在陌生環境中特別緊張，甚至有焦慮的表現。

這些過年期間常見的情形，都是容易被忽略的壓力來源，

不妨試試下列方法，舒緩毛孩的壓力吧～

●外出透氣

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

適時帶著毛孩至人潮較少的地方散步運動，

讓毛孩與自己都透透氣，紓解釋放累積的壓力。

●陪毛孩玩玩具

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

花些時間陪毛孩玩玩具，也是個紓解壓力的好方法，

無論是逗貓棒或是飛盤等，只要是毛孩喜歡的玩具，

都能讓他們活動筋骨、稍微放鬆。

●提供時間、空間讓毛孩休息

▲新年到！別輕忽毛孩壓力來源。（圖／毛起來提供）

無論是親朋好友造訪或是帶著毛孩外出遊玩時，請考量寶貝的體力 ，

提供毛孩好好休息的時間與空間，別讓毛孩太疲倦進而累積壓力。

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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