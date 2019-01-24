一家公司不待過3年！小資女靠「環遊世界」讓外商搶著要

▲女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／瓊華

曾有人質疑，說一個普通的上班族沒有雄厚的家世背景，根本無法在朝九晚五中來一場想走就走的旅行，那只能是一個夢。遺憾的是，這個觀點很快就被我否定了。我只能說，你無法過上這樣的生活，歸根究柢是你沒有過人的能力。在遇到JOJO 前，我也曾堅信不疑地同意上述觀點，但在認識她之後，我才知道什麼叫真正的灑脫。

JOJO 是我的一位客戶，準確地說，是前客戶，因為她已經離開了那家公司。和我合作的時候，她才三十歲出頭，傳聞她精通四門語言，還學過網頁製作，兼職做過網站。她工作過的第一家公司，至今還沿用著她當時創立的一套系統，但她的主要專業卻是行銷。

起初我不信天下能有這樣的全才，覺得此人不過是深諳行銷技巧，手段高明一些，連同自己也一併推銷了出去。然而，那年她跟著團隊到我們公司做例行考察，讓我得以有幸見到廬山真面目。JOJO 長了一張比實際年齡小很多的面孔，沒有電視劇裡職場精英經常穿的那身套裝，而是棉麻質地的休閒衣衫，腳下是一雙白色帆布鞋，看起來年輕又充滿活力。

她的老闆是個道地的法國人，只會說一點英語，她此次前來身兼翻譯和考察的工作，可謂責任重大。短暫的休息時間，她的法國老闆出去了，我在會議室裡和她聊了起來。我說：「聽說妳會四門語言，除了英語、法語和中文，剩下那門語言是什麼？」JOJO 一笑，跟我說是方言。我一愣，竟也跟著笑起來。

JOJO 的思維很活躍，整個人也很外向。她總能問到我們從來不會想到的問題，這一點我在接下來的會議中深有體會。會後，就幾點比較重要的問題我又和她商討了一番，有些她無法做決定的，她就請示老闆。我聽著她用嫺熟的法語跟老闆溝通，驚訝她對專業術語竟然也能駕馭了得。

▲沿途貪戀旅行的景色，花時間在當地生活、工作。（圖／翻攝自pixabay）

這一次，我也不糾結JOJO剩下的那一門語言究竟是不是方言，對她的傳聞我算是真的信了。之後的兩天，他們的日程都是由我來負責，於是我便有了大把的時間和JOJO溝通。她說她最大的愛好就是旅行，而且她的夢想就是走遍世界每一個角落。

我當時也附和著說這也是我的想法，只可惜自己是個上班族，一年只有幾天的年假，有時忙起來都顧不上休年假，根本就沒時間出去旅遊。最關鍵的是，我也沒有錢肆無忌憚地全世界亂跑。JOJO 笑了笑，拿出她的手機來，一張張照片裡的地方我全沒見過。

她一張張地跟我說每一個地方的故事，每一個角落的特色，講她在那裡發生的事，還有她認識的有趣的人。她指著一處風景秀麗的地方告訴我，因為她貪戀那裡的景色，就在附近的一個酒館做了一個月的服務員，但賺到的錢只夠交通費。隨後，她又翻出一張照片，那是一個荒涼但視野開闊的地方。她告訴我，那裡很窮，但資源很豐富，她在那裡遇到沒人顧的流浪小孩，他幫她指了路，她則把身上的現金都給了他。

▲利用業餘時間學習架網頁、語言、理財。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她跟我講的好像是紀錄片一樣，一幕幕地從我眼前展開來。我不驚訝這些城市的美，驚訝的是她這麼年輕，竟然就已經走過那麼多地方。我很詫異她是怎麼做到的。JOJO 說：「這沒什麼好驚奇的，我只是把想做的付諸實踐了而已。」

後來我才知道，JOJO 利用業餘時間學習了法語和英語，當時學習網頁製作就是為了賺外快。對她而言，工作是為環遊世界這個夢想服務的─她不會為任何一家公司工作超過三年，存夠錢後，她就會在地球儀上選一處地方，然後去旅遊。其實，早在大學時她就開始利用兼職賺錢，四年下來，她幾乎走遍了國內她想去的每一個地方。

工作之後，她才開始環球旅行。除了學習網頁製作，她還利用業餘時間學習投資理財。因此，她的錢不只是用來旅行，還有一部分在做各種投資，只有最少的一部分存在銀行。她在國外旅行的時候也會在當地工作，有時賺得多，有時賺得少。但只有這樣，她才可以真正瞭解這座城市，這也是她旅行的根本目的所在。

一年前，JOJO 離開了那家公司。據說，臨走之前，她的法國老闆曾一再挽留，但沒辦法，她的心早已飛到尼泊爾了。我很羡慕瀟灑的JOJO，她沒有雄厚的家世背景，但她憑藉自己的努力過上了很多人夢寐以求的生活。有句話說得好，無能力的人被平臺選擇，有能力的人選擇平臺。

▲環遊世界旅行不是夢，而是取決你願意付出多少。（圖／unsplash）

抱怨人生的人都是無能的，很多事並不是你做不了，而是你沒有去做。去做了和做到什麼程度又是天壤之別：追求極致的人總是能把事做得十分漂亮；自認為做到差不多就可以的人通常只能是完成，不能算做好。

要想成為金字塔頂端上的人，勢必要比別人多付出幾倍甚至幾十倍的努力，要犧牲自己的業餘時間、睡眠時間。所謂用心，就是如此。這就好比，一開始你的朋友可能很多，但最後剩下的，只能是你用心交往的、可以跟你走一輩子的摯友。

捨得，有捨才有得。

既然你不想犧牲業餘時間去做更有意義的事，就別抱怨為什麼別人賺得比你多；既然你從來都繞過困難，就別抱怨為什麼別人的生活總是一帆風順；既然你是一個被選擇的人，就沒有選擇的權利，怎麼可能說走就走。你的顧慮很多，擔心自己的工作和保險，擔心自己的積蓄不夠……。

你之所以擔心那麼多，根本原因就是能力不足。不要給自己設限，也不要總是對自己想做的事說「不」。相反的，你要有勇氣地說：「我可以！」因為只要你肯做，就沒有做不到的事。

本文摘自《別讓無效努力害了你》／瓊華（外商企業任職、煙台作協會員）／時報出版