13人吃豬肉染SK5病毒死亡？「非洲豬瘟3大謠言」瞎傳最高罰百萬

▲中國爆發非洲豬瘟，成了去年fb網友最熱議的十大食安事件之一。（圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）

文／編輯部

根據《食力》統計2018年最受Facebook網友熱議的十大食安事件排行榜中，非洲豬瘟與日本核災食品聲量排行位於第1與第2，為最受矚目話題！隨著討論熱度升高，謠言也因此產生，再隨著時間和不同的人加油添醋，不僅讓事件脫離真相，還可能誤導民眾，造成防疫與維護食品安全的困難度提升。

非洲豬瘟最常見謠言：疫情已擴散到台灣！豬肉不能吃！

自從中國爆發非洲豬瘟疫情後，台灣近期也出現一些海漂豬或棄置豬屍的案例，但照片傳到後來，只剩下聳動的標題告訴大家非洲豬瘟病毒已擴散，卻不標明地點來源，造成民眾恐慌，以為是已擴散到台灣！

甚至也有網友在網路上爆料說花蓮縣壽豐鄉的棄置死豬有可能感染非洲豬瘟病毒、是台灣首例，也遭行政院農業委員會（簡稱農委會）譴責爆料者造謠行為、澄清台灣沒有疫情發生，農委會更在2018年12月26日會同花蓮縣政府防疫人員約談爆料者後，因其散播謠言對社會造成極大困擾，因此建議花蓮縣政府對其從重裁罰。

另外，趁著中秋節烤肉旺季，LINE上也開始傳播非洲豬瘟訊息像是「有的（豬肉）號稱來自泰國越南，極可能是過地改包裝轉出口。」、「大陸鬧非洲豬瘟，無藥可醫死亡率99%，不知道有多少加工肉品會進來台灣。

所以調理加工冷凍食品少吃。要吃豬，要買市場清晨有蓋章的溫體豬。今年中秋的肉也是，來源不實，便宜的調味烤肉，香腸不要買。現在太過開放，有的號稱來自泰國越南，極可能是過地改包裝轉出口。」，讓人擔心疫區的病死豬肉加工製品已經流入台灣。

對此行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（簡稱防檢局）也出來澄清，目前開放輸入豬肉之國家都為歐洲或美國這些非疫區，而且會經過台灣派員進行實地查核之後，才同意直接輸入，所以不可能經由泰國及越南相關東南亞國家改包裝轉運到台灣，呼籲這些訊息及影片應該立即停止散播。

最後，也因為大家一開始對非洲豬瘟病毒感到陌生、害怕吃豬肉會致死。就有一則「瀾滄人民醫院：昨天凌晨二點二十三分，十三名男女生感染SK5 病毒死亡，最大的 32 歲，最小的5歲，參與搶救的醫生已被隔離，中央1台電視新聞己播出，暫時別吃豬肉，特別是乳源的豬肉，目前廣西貴港已有 13,167 個已感染，收到馬上發給你關心的人，最好是群發，為了您的健康，請轉發吧，少買豬肉吃、看了快轉，幫別人等於幫自己」被廣傳。

根據台灣事實查核中心向防檢局和疾管署求證的結果，雙方均表示世界上並沒有所謂的「SK5病毒」，且中國中央電視台與人民網也都證實「SK5病毒」有關訊息純屬謠言。且《食力》用「SK5病毒」在網路上查詢，甚至還可看到跟楊梅、西瓜等食物連在一起，顯示這是一則不斷變身重製的舊謠言而「SK5病毒」也跟非洲豬瘟沒有關係。

面對非洲豬瘟疫情仍在防疫中，防檢局強調，若有相關不實謠言散播，依違反動物傳染病防治條例第43條中「散布有關動物傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息」將依法裁罰，呼籲民眾切勿以身試法。

▲非洲豬瘟三大謠言。（圖／食力提供）

只要社會上開始討論進口政策開放與否 核食謠言就又借屍還魂

日本核災地區食品輸台議題從311地震後就持續被討論，《食力》2016年食謠言排行榜第一名就是核災食品謠言，當時社群討論熱度高於500的相關謠言包含：核災使鮭魚長滿腫瘤、美國FDA對日本食品嚴格管制、農民穿輻射防護衣種田，以及專家說很多物種突變、不敢吃日本核災食品等4則。

分析核災謠言的貼文數量變化，可以發現在相關時事發生時就會大幅被網友貼出。因此只要社會上開始在大量討論政府是否應開放日本核災地區食品進口的議題，

就會使得跟核災相關的謠言也趁勢而起，2016年11月時政府開始召開公聽會討論開放與否，因此當月份謠言聲量也衝至高點，2017年核食謠言聲量較為沈寂，是因為2016年公聽會溝通並不成功，2017年此政策討論就此暫緩，但2018年又因為3月15日開始推動「反核食公投」提案、後正式成案，並且於11月公投過半數之故，讓2018年的討論聲量終年不斷。

日本核災地區食品已進口台灣？吃了核食對健康有害？

此外，網路上也有網友瘋傳日本食品包裝藏有暗號，「如果產地寫東京都，但安全日期後面製造者代號『K』是福島產、『Oi』是櫪木產、『F』是福岡產、『Z』是千葉產、『A』是群馬產、『W』是奈良產及『T』是茨城產，這些是寫給日本人，教他們辨識不能買的東西，但這些食品都已在全聯、全家、7-11已經流通了。」

對此衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）也澄清，日本確實有規定食品製造商須在產品包裝上標示製造廠所在地，但此標示記號在日本並無統一標準，各個代號所代表的地區依照產品廠商規範而有所不同，所以以此當作辨識標準是不準確的。

目前台灣仍禁止日本福島縣與鄰近的茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等共5個地區生產製造的食品輸入台灣，食藥署表示對於此類沒有根據的網路傳言，民眾應保持小心謹慎的態度，勿輕易相信並散播這些不實謠言。

民眾應明辨資訊正確性 切勿未查證就散播不實謠言

食安議題關注度高，若隨意散播來路不明的資訊容易引起民眾恐慌，甚至別因一時的「好心」及「關心」就將未經過查證的錯誤防疫資訊傳給親朋好友。一個簡單的分享動作、或一句沒有根據的猜測，都可能讓防疫措施或食安把關功虧一簣。

提醒您，對於食安疑慮可撥打全國食安專線1919檢舉和諮詢，若是隨意散佈網路謠言，有可能觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款妨害安寧秩序，甚至是《刑法》第151條恐嚇公眾罪、第305條恐嚇危害安全罪。若散布有關動物傳染病流行疫情的謠言或傳播不實流行疫情消息，主管機關將可依動物傳染病防治條例第43條第1項第3款，處新臺幣 5萬元以上100萬元以下罰鍰，民眾在網路上的發言不可不慎。

你應該要知道的食事

《食力》2018年食安事件排行榜前二名分別為非洲豬瘟及日本核食議題，不止討論度高、更有不同的網路謠言隨之而生，不止讓民眾更加霧裡看花，還讓事件討論偏離焦點！