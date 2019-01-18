過年不想回家　他竟衝精神科...求醫生開診斷證明「請病假」

▲一名30歲男性因怕回家過年，拜託醫師開診斷證明讓他「請病假」。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

過年對很多人來說是既期待又害怕，期待放假又怕面對長輩詢問工作、感情，甚至不少人壓力大到出現情緒、精神障礙，甚至有人為了逃避回家過年，跑到精神科拜託醫師開診斷證明讓他跟家裡「請病假」，甚至是讓他「住院休養」，想安安靜靜的在醫院過完年假。

精神科醫師楊聰財分享過去曾遇過的有趣案例，一名30歲男性從25歲開始就不斷被家人逼婚，每到過年前，就會出現失眠、情緒焦慮等症狀，最後只好跑來門診求救，希望可以開診斷證明，甚至住院，逃避回家過年，臨床上還遇過不少案例。

楊聰財說，其實這類型的案例不少，近年來更越來越多，再加上過年面對長輩如「質詢」般的問題攻勢，很多人光想到就害怕，甚至有些有社交畏懼症、低自信的人，真的會壓力大到出現情緒障礙，這都可以歸類為「壓力適應障礙」，當然也以年輕人居多。

▲過年對很多人來說是壓力來源，不少人因此出現情緒障礙。（圖／達志示意圖）

過年的傳統觀念就是「團聚」，但很多人是不樂於見到這樣的畫面，例如每次都被逼婚、逼生小孩、問工作、問薪水。楊聰財說，臨床上只要有明顯壓力適應障礙的情緒症狀，如失眠、焦慮、心情低落等，的確是可以開立診斷證明，狀況嚴重一點也是可以評估住院。

楊聰財也不諱言，過去還真的有因此「住院休養」的案例；他更笑說，而且在精神科住院會客是要管制的，只要病患表明不願意見，就可以拒絕面會。

但楊聰財也建議，過年還是大家開開心心的日子，在問問題前要先站在對方的立場想、將心比心，如果真的遇到不想面對的問題，可以試著找理由離開現場，或是提前規劃外出旅遊，不僅可以避免長輩發問，更有助放鬆心情。

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