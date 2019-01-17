姻緣天注定！熱血男定期捐珍貴血小板　意外救到「未來老婆」

▲連志成捐血竟救到自己未來的老婆林曉芬。（圖／林曉芬提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「捐血一袋，救人一命」這句話大家仍耳熟能詳。一名連姓男子多年前捐出分離式的血小板，怎麼也沒想到，那袋珍貴的血救了未來的老婆，讓他們驚呼「真的是姻緣天注定！」兩人也在2018年3月28日結婚，如今這溫馨的故事，又再被網友熱烈討論。

該男姓名為連志成，有定期到新竹捐血中心捐血的習慣，而太太林曉芬則是多年前在台北因為身體問題，大量失血陷入昏迷，當時輸了10多袋血和兩袋分離式血小板幫助凝血，才救回一命。之後林曉芬回新竹接手家業，認識了連志成，兩人聊到鬼門關前的經歷，連志成隨口說「妳該不會用到我的血吧？」林曉芬才開始打聽，竟發現當年的救命恩人就是他。

林曉芬受訪表示，當時護士跟她說「分離式血小板」是很珍貴的，心裡一直相當感謝捐血者，後來知道有可能用到連志成的血，就到醫院和捐血中心打聽，但是因為個資法的問題，對方都不願意透露，來來回回了約兩個月左右，才終於打聽到。

▲連志成時常熱心捐血，家中擺滿捐血中心的捐血寶寶。

林曉芬笑說，她一直拜託醫院和捐血中心，強調自己並沒有不良企圖，只是想知道自己可以在心中感謝某個地方的某個誰救了她一命。最後對方只願意透露其中一個捐血者姓「連」，林曉芬將老公的身分證字號唸出來， 對方驚呼「妳怎麼知道？」才間接證實是就是現任老公救了她的命。

連志成和林曉芬兩人是因為工作關係認識，雖然相差近10歲，但連志成笑說，冥冥中有著一種默契。林曉芬指出，老公20歲第一次捐血，家中擺滿了捐血寶寶，且都是捐血小板，當時就是血小板救了凝血功能異常的她。

林曉芬之前看到血荒的新聞，就曾在FB分享自己和老公的故事，想呼籲大家去捐血，身為受血人的她，被救回一命，完全感同身受。連志成也笑說「大家快去捐血，可能有機會救到未來的老婆。」

記者也再次致電給連志成，他笑說「真的很謝謝大家啦！我們也修成正果了！」他更希望，透過他們這麼有緣份和溫馨的故事，可以帶動更多民眾一起挽袖捐熱血。