獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　網友反嗆：等你

▲林冠璘遭網友霸凌喊告，沒想到對方竟惡劣回嗆。（圖／林冠璘提供）

記者趙于婷／台北報導

一名患有妥瑞氏症合併穢語症患者林冠璘日前拍影片說明自己因疾病被霸凌的經驗，希望大眾可以多點體諒，但沒想到影片一出，就有惡劣網友私訊他的臉書，故意學他講話取笑他，讓林冠璘相當無奈，表示要寄存證信函提告，沒想到竟遭到網友回嗆「收習慣了，等你啦！」

根據林冠璘提供網友私訊截圖，一開始是一位江姓網友故意錄語音訊息「幹..幹..幹..不接電話是幹麻...」，後來出現另一名施姓網友表明是自己亂拿江姓朋友的手機玩，雖然施姓網友有簡單表明歉意，但是林冠璘還是相當生氣，反問該名網友「我不懂這樣（玩）好笑嗎？」沒想到對方竟回「就可能是看到你的影片覺得好笑，所以才學你的。」

林冠璘在自己臉書po出兩名網友惡劣行徑，施姓網友私訊他簡單致歉，並要求他把po文刪除，但林冠璘要施姓網友公開道歉，不然就要提告，沒想到原本看似有歉意的施姓網友直接反嗆「那你去吧，請問你要告我哪一條？」林冠璘回覆「收到存證信函就知道了。」施姓網友更囂張說「我沒在擔心啊，收習慣了，等你啦，你真的確定你告的成喔！」

▲林冠璘受訪時表示「沒辦法接受自己的疾病被這樣拿來開玩笑！」（圖／記者趙于婷攝）



今年29歲的林冠璘受訪時指出，自己5歲發病之後，求學過程很常遇到霸凌，言語、肢體都有，像是被吐口水、脫褲子，發病至今24年，做過很多治療，雖然症狀有好轉一點，但只要壓力大或身體狀況差，症狀頻率就會很高，甚至完全沒辦法好好說話，但出社會後有比較少遇到霸凌，很多人也都會給他機會和鼓勵，曾做過餐廳服務生、便利商店店員等，目前待業中。

林冠璘強調，一直以來都很想要拍影片，可以親自讓大眾了解妥瑞氏症這樣的疾病，但是一直都沒有勇氣，好不容易提起勇氣拍了影片，沒想到受到網友惡意對待。他憤怒的說「沒辦法接受自己的疾病被這樣拿來開玩笑」，之後會到士林地檢署去詢問是否可以提民事訴訟，「如果就這樣放任他們，這些人就會永遠存在！」