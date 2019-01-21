天冷昏昏欲睡不要靠咖啡　中醫「自製茶飲」補氣提神！

▲天冷容易昏昏欲睡，中醫師建議可自製黃耆紅棗枸杞茶補氣。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

天氣一冷就容易發懶、昏昏欲睡？醫師指出，這樣的狀況最常見有貧血、甲狀腺問題、血糖控制不佳的人身上，因為天氣冷，容易導致身體循環不佳，出現疲憊感，這時除了透過咖啡提神，建議也可以自製「黃耆紅棗枸杞茶」，有助補氣養血、補中益氣。

中醫師周宗翰指出，貧血患者會因為氧氣從肺部送到組織和細胞的紅血球減少，進而感覺虛弱、氣短、注意力不集中，而天冷導致血液循環更差，甲狀腺低下或是長期服用甲狀腺抑制素的人，在冬天也會很常感到疲倦，血糖控制不佳的糖尿病患者則會出現口渴、尿頻、飢餓、消瘦、煩躁和免疫力變差等症狀。

除了身體疾病之外，也要考慮到睡眠因素。周宗翰說，現今不少人都有「睡眠呼吸中止症」，這類型的患在睡眠時，會停止呼吸數十次至上百次，隔天會有明顯疲憊感，且該種症狀可能使心臟疾病、高血壓及中風的機率提高，建議打鼾症狀的人要就醫進一步檢查。

▲枸杞、紅棗有助補氣養血。（圖／視覺中國）

如果沒有上述潛在因素，則要考慮體質問題，在中醫觀點中，比較常見的就是「氣虛血瘀」，這類型的人身體沒有動能，導致人體無法進行正確的自我調節，且當天冷血液循環失去原來的規律性，也會導致腦組織供血不足，就會感覺頭暈腦漲，渾身乏力，嚴重時還會導致胃口不佳、心悸、氣短等。

而除了咖啡之外，建議有類似症狀的人可選擇黃耆紅棗枸杞茶，周宗翰說明，黃耆是中藥的百藥之長，能補氣升陽、利水消腫，對於因氣虛弱，出現倦怠乏力等症狀有改善作用。而紅棗有除了可養顏防老，還有護肝、補氣養血、防掉髮、強健筋骨等作用，枸杞則可滋陰明目，補氣養血。

【黃耆紅棗枸杞茶】

材料：黃耆5錢 、紅棗5顆、枸杞3錢、水2000c.c.

作法：

1.將黃耆、紅棗與枸杞稍微用水沖洗，如果擔心農藥殘留，可用滾水沖過一次。

2.將紅棗剪幾刀，幫助烹煮時釋放甜度。

3.將所有材料與清水倒入電鍋中。

4.電鍋外鍋倒入一杯量米杯的水（180c.c.），建議蓋上內蓋，完成放涼即可飲用。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

