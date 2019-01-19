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秋冬不怕中風上身　中醫師推「蓮藕」保健食療...生吃也可以！

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手麻,發麻,手痛。（圖／達志／示意圖）

▲冬天是中風好發季節，醫師推薦蓮藕保健食療。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

冬天是中風好發季節，不只高血壓有風險，臨床上也會常見患者血壓不高，但是也不幸的中風的案例，可見不只血壓高會導致中風，「血管彈性」也是關鍵因素。除了遠離中風危險因子之外，平時也可透過食療來安神健腦。中醫師建議可自製「蓮藕燉排骨、生吃蓮藕或蓮藕汁」，都有助保護腦組織，膠質也有助穩定和預防腦部血管脆化。

中醫師周宗翰說，中老年人常見腦部血液循環不佳，腦供血不足，導致眩暈、目花、乏力、腿軟等種種不適，嚴重者就會發生阻塞性腦中風，而不少高血壓患者都會服用藥物預防腦部血液栓塞，但是長久可能會造成凝血功能變差，容易出血或是血管脆化。

周宗翰建議，保健上可以服用含有蠶絲蛋白的營養補充品來改善腦部循環，如果是安神健腦的藥膳，則可用生蓮藕打成汁，因蓮藕性寒，生吃能清熱降腦壓，不僅有助於保護腦組織，其膠質也有助預防腦部血管脆化。

蓮藕。（示意圖／達志影像）

▲蓮藕性寒，生吃能清熱降腦壓，但體質虛寒者不宜生吃。

除了打成汁之外，也可以涼拌或和鮮梨汁、甘蔗汁等混合飲用，能夠治療口渴、焦躁等症狀，周宗翰提醒，只要把蓮藕洗淨去皮，用開水燙一下，然後切成薄片，但本身體質寒冷、脾虛胃寒、易腹瀉者，不宜食用生藕，還是要將蓮藕煮熟，性由寒變溫，可健脾開胃。

【蓮藕燉排骨】
食材：蓮藕300g、小排骨200g、蒜頭10粒、蔥段50g。
調味料：胡椒粉1小匙、米酒1大匙。
做法：
1.蓮藕切薄片、乾魷魚切粗條、小排骨汆燙洗淨備用。
2.熱油鍋，乾魷魚過油炸香後，撈出備用。
3.熱滾水，下蓮藕煮至回滾，再下乾魷魚、小排骨熬煮20分鐘。
4.再下蒜頭續滾10分鐘後，下米酒、蔥段、胡椒粉煮勻即可。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 冬天 中風 高血壓 心血管疾病 中醫健康 周宗翰
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